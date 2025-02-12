Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Meliha Ercan Huzurevi ve Seydişehir Asım Cengiz Huzurevi toplu açılış törenine katıldı. Bakan Göktaş, "Ülkemizin dört bir yanında 459 kamu ve özel huzurevinde 30 bin yaşlımıza yatılı bakım hizmeti sunuyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programlara katılmak üzere Konya’ya geldi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ilk olarak AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Fatih Özgökçen ve partililerle görüştü. Mahinur Özdemir Göktaş, Taş Bina’da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelirken, burada 2025 Aile Yılına yönelik bakanlığın çalışmaları ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve beraberindeki heyet daha sonra Meliha Ercan Huzurevi ve Seydişehir Asım Cengiz Huzurevi toplu açılış törenine katıldı.

"Bugün, ülkemizin dört bir yanında 459 kamu ve özel huzurevinde 30 bin yaşlımıza yatılı bakım hizmeti sunuyoruz"

Meliha Ercan Huzurevinde gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Göktaş, yaşlıların huzur içinde, daha konforlu bir hayat sürdürebilmelerinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Açılışını yaptığımız bu iki huzurevi, yaşlılarımıza hizmet sunmanın ötesinde onlara olan vefa borcumuzun, hürmetimizin bir simgesidir. Bu merkezler, yaşlılarımız için sevginin, saygının ve şefkatin olduğu birer yaşam merkezidir. Bakım ve rehabilitasyonun yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle hayatlarını daha aktif şekilde sürdürdüklerini memnuniyetle görüyorum. Burada, sevdikleriyle vakit geçirebilecek, kendilerini güvende hissedecekleri bir ortamda yaşamlarını sürdürebilecekler. Bakanlık olarak, aileyi merkeze alan bir anlayışla böylesi önemli merkezlerimizin sayısını artırmak ve bu minvalde çeşitlendirmek adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlık olarak yaşlı hizmetlerinde; yaşam kalitesini artırmaya, hizmetlere erişimi kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. Yaşlılarımızın kurum bakımı yerine evde aileleriyle ve yakın çevreleriyle beraber yaşamalarını önceliyor ve evde bakım hizmetlerimizi güçlendiriyoruz. 2 bin 50 kapasiteli 41 gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezimizde yaşlılarımıza ve ailelerine; rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bugün, ülkemizin dört bir yanında 459 kamu ve özel huzurevinde 30 bin yaşlımıza yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımıza tamamen ücretsiz bir şekilde bakım sunuyoruz. Ulusal Vefa programımızla birlikte de hakikaten bu da yaşlılarımıza sunduğumuz çok özel bir program, evde yaşlılarımıza destek oluyoruz. Bu kapsamda Konya’da 148 personelimizle 2 bin 760 vatandaşımıza evde destek oluyoruz. Yaşlı Destek Programı (YADES) ile evde bakım hizmetlerine yine sunduğumuz çok kıymetli bir destek programıdır. Ücretsiz ulaşım destekleriyle yaşlılarımızın sosyalleşmeleri kapsamında önemli destek sunduğumuz bir programdır" dedi.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini söyleyen Göktaş, "Kuşaklar arası dayanışmayı oldukça önemsiyoruz. Dolayısıyla aile yapımızı ve değerlerimizi güçlendireceğimiz bir yıl olacak. Yaşlılarımızı sadece hizmet alan değil, topluma katkı sunan, bilgelikleriyle toplumumuza yön veren olarak görmek ve onları o minvalde değerlendirmeyi oldukça önemsiyoruz. Bu nedenle, yaşlılarımızın toplumsal hayata daha fazla katılmaları, aktif ve sağlıklı yaş almalarını önemsiyoruz. Bugün 7’den 70’e pek çok vatandaşımıza ülkemizin dört bir yanında hizmetler sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Anadolu’daki varlığımızın, birliğimizin, dirliğimizin sembolü olan Konya, Türkiye Yüzyılı’nın da teminatıdır. Bu kadim şehirde, yaşlılarımıza saygıyı, hürmeti ve vefayı en güzel şekilde gösteren şehirlerin başında geliyor. Sadece bugün değil, her zaman büyüklerimizin yanındayız. Yaşlılarımızın sosyal hayattan kopmadan, aktif bir yaşam sürdürmeleri için çeşitli şekilde hayata katılmalarını oldukça önemsiyoruz. Bu iki güzide eseri Konya’mıza kazandıran, destek olan kıymetli hayırsever ailelerimize tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum" diye konuştu.

Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da hayırsever ailelere teşekkür etti.

Açılışa, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Vali İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve hayırsever aileler katıldı.