Fransa'daki Türk vatandaşları ile bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şartlar ne olursa olsun, nerede olursak olalım. Hiçbir vatandaşımızı geride bırakmamak anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız" mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Baskanı Mahinur Özdemir Göktaş, OECD Merkezi'nde düzenlenecek Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Fransa'nın başkenti Paris'te, Türk vatandaşlarla buluştu.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda gerçekleştirilen buluşmaya, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, OECD Daimi Temsilcisi Esen Altuğ, Fransa'daki Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ailesinin de Avrupa'da yaşadığını hatırlatan Bakan Göktaş, gurbetçilerin gittikleri ülkelerde hem Türkiye'yi hem de milli ve manevi değerlerini en güzel şekilde temsil ettiğini dile getirdi.1960'lı yıllarda gelen Türk vatandaşlarının, Avrupa’da, 3'üncü ve 4'üncü nesile ulaştığını kaydeden Göktaş, buradaki vatandaşların Türkiye'ye ve yaşadıkları topluma her daim katkı sağlayarak bugünlere geldiğini vurguladı. Yurt dışında yaşayan ailelerin çocuklarında ana dilin önemini vurgulayan Bakan Göktaş, Fransa'da Türkçe ve Türk kültürü derslerinin sürdürülmesi için de çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Batı Avrupa ve Fransa'daki Türk vatandaşlarının yaşadığı zorluklara işaret eden Bakan Göktaş, Türkiye olarak her platformda Avrupa'daki Türk ve Müslümanların sahipsiz olmadığını en güçlü şekilde vurguladıklarını belirterek, Türkiye olarak her daim vatandaşların haklarını savunmaya, taleplerini dinlemeye gayret ettiklerini söyledi. Başkonsolosluklar aracılığıyla da ihtiyaç duyan her vatandaşın yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş,"Bugün 70'ten fazla konuda yurt dışındaki vatandaşımıza en geniş kapsamda destek sunan ülkelerden biriyiz. Değişen ihtiyaçlara göre de hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz" dedi.

“DOĞURGANLIK HIZIMIZ ÇOK DÜŞÜYOR”

Öte yandan bu yılı Türkiye'de "Aile Yılı" ilan edildiğini dikkati çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlık hızının gerçekten çok düştüğünü, aile kavramının ise git gide zayıfladığını söyledi.

Bakan Göktaş, Bakanlık olarak yaşlı profil araştırması yaptıklarını da kaydederek, "Yaşlanan bir nüfusa sahibiz, özellikle son 5 yılda, yaşlı nüfus sayımız yüzde 20 arttı. Türkiye'de doğurganlık hızımız azaldı. Genç ve dinamik nüfus yapımızı kaybediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ve STK temsilcilerinin tek tek sorularını da yanıtlayan Göktaş, program sonunda gurbetçi vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.