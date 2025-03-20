Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da özel eğitim veren bir okulu ziyaret ederek, öğrenciler ve velileriyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, özel eğitim veren bir okulu ziyaret ederek, öğrenciler ve velileriyle bir araya geldi. Göktaş, okul ziyaretinde robotik kodlama etkinlik sınıfı ile resim ve müzik atölyelerini ziyaret ederek, özel eğitim alan öğrencilerle tek tek ilgilendi. Okul yetkililerinden yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Göktaş, anaokulu öğrencilerinin etkinliklerine de eşlik etti. Göktaş, velilerle de bir araya gelerek sohbet etti, taleplerini dinledi.

Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün özel evlatlarımızla, öğretmenlerimizle ve velilerimizle okullarında buluştuk. Özel çocuklarımızın eğitimi, Bakanlık olarak en öncelikli çalışma alanlarımızdan biri. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek, özel çocuklarımızın topluma tam ve etkin katılımını sağlamak için her zaman yanlarındayız" dedi.