Bir dizi programlara katılmak üzere Yozgat’a giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanan bir çiftin nikah şahitliğini yaptı. Katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Bakan Göktaş, "Türkiye genelinde 100 bin 142 genç çiftimiz Aile ve Gençlik Fonu’na başvurdu. Fondan yararlanan gençlerimize kredi ödemelerini yapıyoruz" dedi.

Yozgat Valiliğini ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ziyaretin ardından Aile ve Gençlik Fonu’ndan faydalanan çiftin nikâh merasimine katıldı. Ömer ve İrem Seda Karakoç çiftinin nikâh şahitliğini yapan Bakan Göktaş, genç çifte mutluluklar diledi. Yatırım programına alınarak inşası tamamlanan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi, Sarıkaya Sosyal Hizmet Merkezi ve Akdağmadeni Huzurevi’nin toplu açılış törenine katılan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi.

Aile ve Gençlik Fonu projesini çok önemli bulduklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı, bu aileyi korumak ve güçlendirmek için başlattığımız ortak bir seferberliğin adıdır. 2025 Aile Yılı ile birlikte aile kurumunu her yönüyle destekleyen, değerlerini koruyan, karşılaştığı riskleri bertaraf eden yeni politikalar ve hizmetler hayata geçiriyoruz. Diğer yandan gençlerimizin yuva kurmaları için verdiğimiz teşviklerimiz devam ediyor. Türkiye genelinde 100 bin 142 genç çiftimiz Aile ve Gençlik Fonu’na başvurdu. Fondan yararlanan gençlerimize kredi ödemelerini yapıyoruz. Diğer taraftan özel sektörümüzün sunduğu özel indirimlerle yuva kurma süreçlerinde destek oluyoruz" dedi.

"Ailelerimizin, gençlerimizin her daim yanındayız"

Gençlerin yanlarında olacaklarını vurgulayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz, Aile Yılı’nı sadece bir yılın teması olarak değil, bir milletin geleceğine sahip çıkma kararlılığı olarak görüyoruz. Yozgat’ta attığımız bu adım da bu anlayışın bir ürünüdür. Bu hizmetlerin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz hizmet binalarımızın Yozgat’ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek hizmet binalarının açılışı gerçekleştirildi.