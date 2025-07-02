Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hakkari Yüksekova ilçesinin Esendere Beldesinde kütüphane açılışını gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak ve Esendere de kütüphane açılışı için Yüksekova ilçesine geldi. Hava yolu ile Yüksekova’ya gelen Bakan Ersoy daha sonra buradan İran sınırında yer alan Esendere Beldesine geçti.

Burada konuşan Bakan Ersoy, "Öncelikle sıcak karşılamanız için çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını size getirdim. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçelinin öncülüğünde bir "Terörsüz Türkiye" süreci başlatıldı. Bundan sonra tüm süreçlere yatırım ve turizme doğru gidecek. Kütüphanemiz, Esenderemize ve Esendere gençliğine hayırlı olsun. Bundan böyle hizmetleri Esendere de artık sık sık göreceğiz" dedi.

Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu ise ilk kez bölgede böyle bir hizmet açıldığını belirterek, "Emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz. Kütüphanemiz tüm beldemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İran sınırında yer alan Esendere beldesinde son donanımlı halk kütüphanesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası Bakan Ersoy, kütüphane içeriğini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Ersoy daha sonra İki Yaka Dağlarında bulunan Sat Göllerine geçti.

Bakan Ersoy’a, Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, ilçe Belediye başkanları, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.