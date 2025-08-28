Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yıl sonunda inşallah 1,4 trilyon doları da hep birlikte aşacağız milli gelir olarak" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) üyeleriyle bir araya geldi. ETSO Toplantı Salonu’ndaki toplantıda konuşan Bakan Bolat, 2004 yılında o dönem genel başkanı olduğu MÜSİAD’ın Erzurum şubesini kurmak için ilk defa Erzurum’a ayak bastığını anlatarak, "O günden bugüne geçen 21 yılda birçok defa gelmek nasip oldu. Bakan olarak da buraya Palandöken Ekonomi Forumu’na geçen gelmiştik. Ve bugün de Türkiye Kooperatifler Fuarı’nın altıncısını, Ticaret Bakanlığı olarak düzenlediğimiz bu fuarın açılışını yapmak üzere Erzurum’dayız. Ve mükemmel bir fuar merkezinde, Erzurum’a yakışır büyüklükte ve güzellikte, 200 kadar kadın kooperatifinin ürettikleri alın teri ürünleri sergilemek ve Erzurum’u Türkiye’nin diğer bölgelerinden gelen ziyaretçilere göstermek üzere düzenlenen bu fuar hamdolsun başarıyla başladı. Fuar toplam 4 gün açık olacak. Ben Erzurumlu vatandaşlarımızı, bölgedeki vatandaşlarımızı, ilgi ve merak duyan bütün vatandaşlarımızı, Erzurum’daki Türkiye 6. Kooperatifler Fuarı’nı gezmeye, oradaki nadide ürünleri görmeye davet ediyorum. Ve gerçekten gurur duyulacak bir fuar. Biz Ticaret Bakanlığı olarak bunu bu yıl yapmak için Erzurum’u belirlemiştik. Kararımızın ne kadar isabetli olduğunu gördük" diye konuştu.

"Mili gelir 1,4 trilyon dolar olacak"

Ziyaret ettikleri şehirlerde ticaret ve sanayi odası, borsa, iş dünyası, STK’lar, OSB’ler, ihracatçı birlikleri, esnaf odaları birlikleriyle bir araya geldiklerini ifade eden Bakan Bolat, "Daveti için Erzurum Ticaret Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın’a ve Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ile OSB Başkan Murat Urkuç’a çok teşekkürler ediyorum. Çok güzel bir salonda ve Erzurum’un da merkez olduğu bu programı gerçekleştiriyoruz. Asıl amacımız sizleri dinlemek. Sizlerin beklenti ve taleplerini öğrenmek hem ev sahibi başkanımız Sahin Özakalın Bey, hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey, hem kıymetli Vali Mustafa Çiftçi Bey Erzurum’la ilgili bize önemli bilgiler verdiler ve beklentilerini, taleplerini ortaya koydular. Ben de onları tek tek not aldım. İlgili bakan arkadaşlarıma mutlaka aktaracağım. Ve de bizim bakanlığımıza düşen görevleri de biz seve seve hemen yapacağız. Bu vesileyle sizlerle paylaşmak isterim ki gerçekten kadirşinas ve vefakar halkımızın destekleriyle 22 yıldır saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti’nde siyasi istikrar, ekonomik istikrar ve ekonomik atılımlar, gelişmelerle dolu dolu bir dönemi geçiriyoruz. Ve burada Türkiye ekonomisinin 17. sıraya cari fiyatlar ve döviz kurları üzerinden yükselmesi, satın alma gücü paritesine göre ise dünyada 11. sıraya yükselmemiz çok büyük bir başarı. Yıl sonunda inşallah 1,4 trilyon doları da hep birlikte aşacağız milli gelir olarak" dedi.

"Dünya ve Türkiye krizleri yaşadı"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dünyanın 2000’li yıllardan itibaren krizleri yaşadığını anlatarak, "2008-2009 dünya ekonomi krizi, 2012-2014 arası Avrupa’nın borç ve ekonomik durgunluk krizi, 2021 Covid-19 salgını ve bunun ekonomileri durdurma krizi, salgından çıkarken tedarik zincirlerinin kopması nedeniyle talebin de aşırı şişmesi nedeniyle yaşanan bütün dünyadaki hiperenflasyon dönemi ve üstüne kuzey komşularımızın mini bir dünya savaşına tutuşması, ardından da Anadolu coğrafyasının 800 yılda gördüğü en büyük iki deprem. 6 Şubat Maraş depremleri gerçekten çok sarsıcıydı. Ama hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın yönettiği hükümetlerimiz, önceki hükümetlerimiz ve bu hükümetimizde hiçbir malın yokluğunun görülmediği ve hiçbir malın arz sorununun ortada olmadığı ve bu 22 yılın en az 18-19 yılında, 17-18 yılında tek haneli ya da yüzde 12-13’lerde makul enflasyon sürecinin olduğu istikrarlı bir süreç yaşadık. Bunun sonucunda 22 yılda ortalama yüzde 5.4 büyüdük real olarak ve 1-2 gün sonra TÜİK milli gelir rakamımızı da açıklayacak. Ve aşağı yukarı 10 gün sonra da orta vadeli 3 yıllık programda halkımızla paylaşılacak. Ve bu çalışmaları yaparken hep ülkemizin kaynakları, ihtiyaçları, halkımızın beklentileri, halkımızın alım gücünün yükseltilmesi; bunlar hedeflendi" diye konuştu.

"Krizler Türkiye’de çok iyi yönetildi"

Tarımın, sanayinin, hizmetler sektörünün, ihracatın ve hizmetler ihracatının arttırılması konusunda çok büyük mesafeler alındığını kaydeden Bakan Bolat, "Günlük ve kısa vadedeki içimizde yaşadığımız bazı sorunlar bizlerin bazen yeise kapılmamıza yol açabilir. Ama inanın orta ve büyük vadeli resme baktığımızda Türkiye 22 yılda siyasi istikrar, ekonomik istikrar ve ekonomik reformlar, atılımlar sayesinde çok büyük mesafeler sağladı. Ben 2004 yılında MÜSİAD Şubesi’ni açtığım Erzurum’la bugünkü Erzurum arasında 40-50 katı olumlu yönde fark olduğunu her gelişimde görüyorum. Dört ay önce Palandöken Forumu’na geldiğim Erzurum’la dört ay sonra geldiğim Erzurum’un arasında bile yenilikleri, olumlu gelişmeleri gözle dahi görebilmek mümkün oluyor. Biz insanız. Kendi içimizde bazen göremiyoruz. Neler oluyor, neler bitiyor, gelişmeler. Ama dışarıdan arada gelenler bu farkları çok daha iyi fark edebiliyorlar. Anadolu’muzun her tarafında büyük atılımlar oldu. Trakya’mızda büyük atılımlar oldu. 180 OSB’den 380’ne çıktık. Üretimimiz 238 milyar dolardan 1.4 trilyon doları aşacak bir rakama doğru ilerliyor. Kişi başına milli gelirimiz 3 bin 608 dolardan şu anda birinci çeyrek sonunda 16 bin dolara yaklaştı. Şimdi ikinci çeyrek rakamları açıklandığında 16 bin doların üzerini göreceğiz. Dünyada bu kadar ekonomik, siyasal krizler, savaşlar olduğu bir ortamda, afetler olduğu bir ortamda bu krizler Türkiye’de çok iyi yönetildi. Halkımız sağlık yönünden, ihtiyaçları yönünden, eğitim alanında, enerji alanında bunlar çok iyi yönetildi. Elektrik krizi var mı? Birçok ülkeler, komşular dünyada günde üç saat, beş saat elektrikle hayatlarını sürdürmeye çalışan ülkeler var" dedi.

"Sanayide gerçekten büyük atılımlar yaptık"

"Dış ticaretten sorumlu devlet bakanı olarak birçok ülkeye gittiğimiz için aramızda ne kadar büyük bizim lehimize farklar oluştuğunu görebiliyoruz" diyen Bakan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten sizlerden de yurt dışına gidenler bunları görüyor. Ve dışarıda bunlar çok daha iyi takdir ediliyor. Güçlü Türkiye, ekonomisi güçlü Türkiye, ürünleri kaliteli, teknolojisi yüksek Türkiye, güçlü yönetimi, lideri olan Türkiye, dünyada barış konusunda ara buluculuğu olan, sözü dinlenen, bölgesel lider, küresel oyuncu olan Türkiye olarak hep görülüyoruz ve sanayide gerçekten büyük atılımlar yaptık. Şimdi milli gelir 1.4 trilyon dolara yükseliyorsa bunun yaklaşık yüzde 22-23’ü sanayi ürünü. Ne yapıyor? Yaklaşık 350, 375 milyar dolar bir sanayi üretiminden bahsediyoruz. Tarımsal üretimimiz -Erzurum tarım ve hayvancılık başkenti olan illerden birisi- üç katına çıktı. 24 milyardan 74,5 milyar dolara çıktı. Bazen yazıyorlar çiziyorlar, konuşuyorlar. İşte ekonomi krizde, ülke battı, yok tarım bitti lafları. Tarım bittiyse 75 milyar dolar, üç katına çıkmış üretimi kim yapıyor? Çiftçilerimiz yapıyor. Bunun dışında eğer ülke krizdeyse bu kadar üretimi, sanayiyi kim yapıyor? Krizde olan bir ülkenin ihracatı olur mu? Ve bizim ihracatımız mal olarak 270 milyar dolar sınırına geldi. Hizmet ihracatı olarak 118 milyar dolar, 120’ye yaklaştık. Topladığımızda 390 milyar dolar hedefini gerçekleştireceğiz bu sene. Ve 390 milyar dolar ihracat demek 1,4 trilyon dolar milli gelirin yüzde 25’inden fazla, yüzde 30’una yakın bir ihracat demek. Ve bunlar gösteriyor ki, sıkıntılarımız var. Başkanlar ortaya koydu. Ama yaşadığımız depremler, salgınlar, etrafımızdaki savaşlar çok büyük hadiseler. O ülkeleri veya ekonomisi zayıf, dayanıksız ülkeleri yerle yeksan eden olaylar bunlar. Ama biz vatandaşımızın hayatının kötüleşmesine müsaade etmedik, önce istikrar ve hemen yükseliş. Biz bunun için çaba sarf ediyoruz."

Bakan Bolat’tan esnafa kredi müjdesi

"Önceki hükümetlerimizdeki bakan arkadaşlarımız gerçekten bir asker gibi cansiparane çalışıyorlar gece gündüz" diyen Bakan Bolat, "Bizim ekibimiz cuma günü Sirt’teydi. Pazartesi Ahlat Bitlis’teydik. Salı günü Malazgirt Muş’taydık. Çarşamba günü, dün Şam Suriye’deydik. Akşam fuar açıldı. En büyük Türkiye’nin standıydı. Bizim İhracat Genel Müdürlüğü ekibimiz bin metrekareye yakın büyük bir tanıtım operasyonu yaptı. Ve sabah da Erzurum’a ayak bastık. Yani 3-4 saatlik uykularla bunları gerçekleştiriyoruz. Fuarda yaklaşık 5 buçuk saate yakın, 5 saate yakın da arkadaşlarımızı ziyaret ettik, standlarını gezdik. Çünkü onlar reel sektör, tabanı temsil ediyorlar. Ülkemizin real sektörünü temsil ediyorlar. Üreten kesimi temsil ediyorlar. Onları dinlememiz, onlara kulak vermemiz çok önemli. Bunun için yapıyoruz. Esnaflarımızın yanındayız, destek veriyoruz. 22 yılda tam 4,5 milyon kullandırma ile 658 milyar lira, yüzde 50 finansman maliyeti sübvansiyonu finansman verildi. Bu yılda ilk 7 ay itibarıyla 94 milyar verildi. Erzurum’da da esnaflarımız bu yıl ilk 7 ayda 709 milyon liralık destek aldılar ve Erzurum’daki esnaflarımız da bu 22 yılda 33 bin 373 defa esnaf kredisini kullanarak 5 milyar liralık destekten faydalanmışlar. Şimdi ben buna bir müjde ilave etmek istiyorum. TESKOP başkanımızla gelirken görüştüm ve Halk Bankası Genel Müdürümüz de sağ olsun her zaman TESKOP’la birlikte esnaflarımızın yanında. Esnaf kefalet kooperatifi üyelerimiz için inşallah yarın itibarıyla 150 milyon liralık daha yüzde 50 sübvansiyonlu, yüzde 25 maliyetli, 4 yıl geri ödemeli esnaf kredisini buraya göndermiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" diye konuştu.

Erzurum’a Türkbank Şubesi açılıyor

Türkbank’ın şubesini Erzurum’da açacaklarını belirten Bakan Bolat, "Bu yıl sonuna kadar. Bakın size bu müjdeyi de vermiş oluyorum. Türkbank ihracat kredisi verir. Yüzde 50 sübvansiyonludur ve Erzurum’a şube açıyor. Erzurumlu ihracatçılarımızın yanına geliyor. Bu da çok çok önemli bir gelişme. Bunun yanında ihracatımız da Erzurum’dan artıyor. Bu yıl faaliyet bazında 2024 yılında söylüyorum Erzurum’un ihracatı 164 milyon dolar oldu hamdolsun ve yüzde 53 artış gösterdi. 2024’te 2023’e kıyasla bu yılda ocak-temmuz döneminde bir yıl öncesinin ocak-temmuzuna göre de 85 buçuk milyon dolar olmuşuz. Erzurum’un ihracatı inşallah yine bu 164 milyon dolara doğru gelecek diye ümitliyiz. İthalatta da Erzurum’un net cari fazla veren bir il olduğunu memnuniyetle söylemek istiyorum. Geçen yıl 91 milyon dolar ithalatı var Erzurum’un. Bu yıl ilk 7 ay itibarıyla da 64 milyon dolar ithalatı var. Bu anlamda da Erzurum net 20 milyon dolar bu yılın ilk yedi ayında dış ticaret fazlası var. Daha iyi olacak inşallah" dedi.

"Gelişmeler finans şartlarına olumlu olarak yansıyacak"

İstikrar ve dengelenme döneminin çok olumlu sonuçlar vermeye başladığını ifade eden Bakan Bolat, "Enflasyon 2022-2023’te yaklaşık yüzde 65’ler, 70’lere yakın bir rakamdaydı. 33,5’a kadar gerilettik. Tam 15 aydır enflasyon oranı her ay geriliyor. Ve bunun yanında faiz oranlarında da, finansman maliyetlerinde de gerileme süreci başladı. Hızlanıyor. Bunu ilgili kurumlar, Merkez Bankamız takip ediyorlar ve onlar da ülkemizdeki finans şartlarının iyileşmesi ve finansmana erişim konusunda çaba sarf ediyorlar. TOBB’un nefes kredisi birinci dilim 23 bin müteşebbise kullandırıldı. İkinci dilimi de şu anda onaylanma aşamasında görüşülüyor. KGF kredileri var şu anda. Bunlarla da bu sorunu kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu yıl ikinci çeyrekte yani nisan, mayıs, haziran döneminde büyüme rakamı da birinci çeyrekten daha yukarıda olacak. Bu kesin. Yüzde 2’ydi birinci çeyrek. Niye böyle diyoruz? Çünkü sanayi üretiminde ikinci çeyrekte yüzde 7’nin üzerinde bir artış oldu. Bu hafta birçok önemli gösterge açıklandı. Tüketici fiyat endeksinde, real kesim güven endeksinde, ekonomik güven endeksinde ağustos ayı itibarıyla olumlu iyileşme var, gelişme var. İnşallah eylülün başında enflasyon oranı açıklandığında da ümidimiz var. Yüzde 33,5’un altına gerilemesini bekliyoruz. Bunlar da finans şartlarına olumlu olarak yansıyacaktır diye ümitliyiz" diye konuştu.