Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 5,1 oranında büyüme ile güçlü bir ilerleme kaydettiğini, kişi başına düşen milli gelirin ise yüzde 24,2 artışla 13 bin 243 dolara ulaştığını söyledi. Bolat, "Bu yıl kişi başına düşen milli gelirimizin 15 bin dolar sınırına yükseleceğini öngörüyoruz. Türkiye olarak bu yıl ilk yarı itibarıyla 1,2 trilyon dolarlık milli gelire ulaştık. Hizmetler ihracatında ise geçen yıl 56,7 milyar dolar fazla verdik" dedi.

’Hizmet İhracatının Şampiyonları’ altıncı kez düzenlenen törenle ödüllendirildi. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç’in ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde gerçekleştirilen ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılında hizmetler ihracatında 106 milyar dolarlık rekor kırdıklarını hatırlatarak, aynı zamanda yine 2023’te 255,6 milyar dolar ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarının altını çizdi.

Hizmetler sektörünün ülkeler için stratejik bir öneme sahip bir sektör olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, "2023 yılında dünya hizmet ihracatı yüzde 8,3’lük bir artışla 7,9 trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında 6,4 trilyon dolar olan dünya hizmet ihracatı, 2020 yılında pandemi nedeniyle bir önceki yıla göre azalarak 5,3 trilyon dolar olarak gerçekleşmişti. Ancak 2023 yılında ise dünya hizmet ihracatı artarak 7,9 trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

"Türkiye olarak bu yıl ilk yarı itibarıyla 1,2 trilyon dolarlık milli gelire ulaştık"

Bakan Bolat, 2023 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 5,1 oranında büyüme ile güçlü bir ilerleme kaydettiğini, kişi başına düşen milli gelirin ise yüzde 24,2 artışla 13 bin 243 dolara ulaştığını söyledi. Bolat, "Bu yıl kişi başına düşen milli gelirimizin 15 bin dolar sınırına yükseleceğini öngörüyoruz. Türkiye olarak bu yıl ilk yarı itibarıyla 1,2 trilyon dolarlık milli gelire ulaştık" ifadelerini kullandı.

"Yılın ilk 10 ayında mal ihracatımız 216,4 milyar dolar olarak gerçekleşti"

Bakan Bolat, sözlerine şöyle devam etti: "İhracatımızda içinde bulunduğumuz yılın genel performansını değerlendirdiğimizde, yılın ilk 10 ayında mal ihracatımız 216,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yüzde 3,2’lik bir artışımız oldu ve son 16 ayın 12’sinde aylık ihracat rekorları kırdık. Bu yılın ilk 10 ayında mal ihracatımızı 6,7 milyar dolar artırmış bulunmaktayız. İthalatımızda ise 22 milyar dolarlık bir tasarruf sağladık. Böylece dış ticaret açığımız 28,7 milyar dolar azaldı."

Son 15 aylık dönemde ise yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 55,6 milyar dolardan, 2024 Eylül ayı itibarıyla yıllık bazda 9,7 milyar dolara gerilediğini söyleyen Bakan Bolat, "Bu yılın ilk 9 ayında 86,4 milyar dolarlık hizmetler ihracatı gerçekleştirdik" dedi.

Hizmetler ihracatında geçen yıl 56,7 milyar dolar fazla verdiklerinin altını çizen Bolat, "Bu yıl da ilk 9 ayda 47,7 milyar dolar fazla vermiş durumdayız. Bu nedenle şunu açıklıkla söylemek istiyorum, destek bizden başarılar sizden. Birlikte daha fazlasını başaracağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, "Bu yıl sonu itibariyle 60 milyar dolarlık bir turizm geliri bekliyoruz. Uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörümüzde hizmet ihracatı gelirimiz; 2002 yılında 2,7 milyar dolar seviyesindeyken 2023 yılında 39 milyar dolar oldu. Fuarcılık, yönetim danışmanlığı, yeşil hizmetler gibi sektörlerimizin dahil olduğu diğer iş hizmetleri sektörümüzde ihracatımız; 2002 yılında 268 milyon dolarken 2023 yılında 5,5 milyar dolara yükselmiştir. Bilişim ve yazılım hizmetleri; 2003 yılında sadece 224 milyon dolar ihracat gelirine sahipken 2023 yılında 4,3 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Bilişim yazılım hizmetlerinde bu yıl 5 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Sözlerine hizmet ihracatçılarının 2023 yılını 106 milyar dolarlık bir ihracat ile kapattıklarını hatırlatarak başlayan Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı Şekib Avdagiç, “Yılın başında hükümetimiz tarafından 110 milyar dolarlık bir hizmet ihracatı hedefi konmuştu. Biz hizmet ihracatçıları olarak bu hedefi yine yılın ilk aylarında 120 milyar dolara yükselttik. Sayın Bakanım, size buradan bir müjde vermek istiyorum ki; şu ana kadar istatistiklere yansıyan ihracat rakamları 2024 yılı için belirlediğimiz 120 milyar dolarlık hedefimize sizin destekleriniz ve tüm hizmet ihracatçılarımızın gayretiyle ulaşacağımızı gösteriyor” dedi.

Hizmet ihracatı içinde yer alan sektörünün çoğunluğunun emek yoğun sektörler olduğuna dikkat çeken Avdagiç, “Neredeyse tüm ihracatçı sektörler cari açık verirken, hizmet ihracatçıları net cari fazlaya olan katkısını sürdürüyor. 2023 yılında hizmet ihracatçıları 56,7 milyar dolar cari fazla verdi. Yani sektör yaptığı ithalatın iki katından fazlasını ihraç etti. Yılın ilk 9 ayında da benzer rakamları görmek mümkün. 86,3 milyar dolarlık ihracata karşılık yapılan ithalat sadece 38,6 milyar dolar” ifadelerini kullandı.

Küresel ekonominin içinde bulunduğu duruma da dikkat çeken Avdagiç, “Küresel ekonomiyi en çok etkileyecek gelişme, hiç kuşkusuz Donald Trump’ın ikinci kez ABD Başkanı seçilmesi. Dünya ekonomisi pandeminin etkilerini ortadan kaldırmaya çalışırken iki önemli gelişme yaşadı. Önce hemen kuzeyimizde Ukrayna-Rusya Savaşı çıktı. Bu savaş sürerken, güneyimizde de bir yıldır devam eden işgalci İsrail’in Gazze ile başlattığı ve tüm bölgeye yayma eğilimine girdiği saldırganlıkları ortaya çıktı. Türk iş dünyası olarak her zaman mazlumun yanında olduk. Şimdi de Gazze ve Filistin’deki mazlumların yanındayız. Dünyaya savaşların değil, barışın hakim olmasını istiyoruz” dedi.