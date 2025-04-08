Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrenci topluluklarının projelerini uygulamalarına kolaylık sağlayan ÜNİDES programı için 4. dönem başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında gençlerin hazırladığı projelerin hayata geçirilmesi için toplam 120 milyon liralık destekte bulunacaklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrenci topluluklarının projelerine destek sağlamak amacıyla uygulanan Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES programının, ilk üç döneminde toplam 2 bin 112 proje destek almaya hak kazandı. Bu projelere sağlanan maddi desteklerin toplam tutarı ise 137 milyon 250 bin liraya ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, daha önce 3 kez düzenlenen ÜNİDES için, 4. dönem başvurularının başladığını duyurdu. Üniversiteli gençlerin 15 Nisan’a kadar başvurularını yapabileceğini hatırlatan Bakan Bak, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES programı kapsamında, gençlerin hazırladığı projelerin hayata geçirilmesi için toplamda 120 milyon lira destek sağlanacağını dile getirdi.

"Bu çalışmanın gençlerimizin gelişimine katkısının büyük olduğunu düşünüyorum"

Bakan Bak, Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı’nın büyük ilgi görmesinin sevindirici olduğunu vurgulayarak, "Bakanlığımızca gerçekleştirdiğimiz çalışmalar doğrultusunda gençlerimizin talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak gençlere yönelik hizmetlerin kapsamını her geçen gün genişletiyor ve niteliğini yükseltiyoruz. Gençlerimizin aktif, üretken olmasını çok önemsiyoruz. Üniversiteli gençlerimizin ÜNİDES’e katılımının yüksek olması bizleri mutlu ediyor. Yapılan bu çalışmanın gençlerimizin gelişimine katkısının büyük olduğunu düşünüyorum. Bakanlık olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hayallerini gerçekleştirmeleri için imkanlar sunmaya devam edeceğiz. Katılım sağlayan, başvuru yapan herkese şükranlarımı sunuyorum. Projemizin uygulanmasında emeği geçen bakanlığımız çalışanlarıyla, üniversitelerimizin yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

10 farklı konuda hazırlanacak projelere destek sağlanacak

ÜNİDES ile birçok farklı alanda faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin, sunulan destek ve fırsatlardan yararlanabileceği belirtilirken gençlerin gelişimlerine yönelik kapsayıcı, uygulanabilir ve sürdürülebilir çalışmalarını desteklemeyi hedefleyen ÜNİDES kapsamında; Bilim ve Teknoloji, Güzel Sanatlar, Spor ve Sağlıklı Yaşam, Kişisel ve Sosyal Gelişim, İş Birliği Programları, Kapasite Geliştirme, Erişilebilirlik Projeleri, Uluslararası Çalışmalar, Mesleki Gelişim Faaliyetleri, Tarım ve Teknolojileri alanlarında geliştirilen projelere destek sağlanacağı kaydedildi.

Yerel projelerde 50 bin liraya kadar, ulusal projelerde ise 100 bin liraya kadar maddi destekte bulunulacağı açıklandı.