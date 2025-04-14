Hatay’da yaralı halde zeytin bahçesinde yaralı halde bulunan yavru karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim edildi.

Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi’nde zeytin bahçesinde yaralı yavru karaca bulan Sırlı Gülle, hayvanı evine getirip durumu Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan yavru karacanın, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Çocuklarıyla birlikte zeytin bahçesinde yavru karacayı buldukları anları anlatan Sırlı Gülle, "Çocuklarımla bahçeye gittiğimizde bu karacayı fark ettik. 3 metre mesafeye geldiğimizde kaçmadığını fark ettik. Yaklaşınca arka ayaklarını sürüyerek kaçmaya çalıştı. Biz yaralı olduğunu düşündük ve evime getirdim. Muhtarımıza ve ekiplerimize haber verdik, ekipler geldi. Hayvan gerekli yerlere gidecek ve bakımları yapılacak" dedi.

Av Koruma Görevlisi Hatice Şahan, yaralı hayvanın tedavi edileceğini belirterek, "Yavru ceylanı bulan şahıslar bizi aradı ve buraya geldi. Galiba yırtıcı bir hayvan tarafından sıkıştırılmış. Mustafa Kemal Üniversitesinde tedavisi ve bakımı yapıldıktan sonra doğaya bırakacağız" ifadelerini kullandı.