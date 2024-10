Diyarbakır’da bağırsaklarında kaka nedeniyle tıkanma, yırtık ve enfeksiyon tespit edilen prematüre ikizler, ameliyat ve ilaç tedavilerinin ardından taburcu edilerek annelerinin kucağına bırakıldı.

Diyarbakır’da ikiz kardeşler Muhammet Mustafa ve Yiğit Cumali, dış merkezde prematüre doğmalarıyla birlikte Dicle Memorial Hastanesine sevk edildi. Entübe olan kardeşler, burada yapılan kontrollerde minik kardeşlerin bağırsaklarında kaka nedeniyle tıkanma olduğu, birinin bağırsağında yırtık olduğu, buna bağlı olarak yoğun enfeksiyon tespit edildi.

Solunum cihazına bağlı olan Muhammet Mustafa, acilen ameliyata alınıp yoğun tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Yiğit Cumali’de de aynı sorunun olabileceği düşünülerek yapılan kontrollerde aynı sorun tespit edildi. Yiğit Cumali ise, alttan yıkama ve ilaç tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Dicle Memorial Hastanesi’nde Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, İHA muhabirine, hastanın ikiz doğumlu ve prematüre bebek olduklarını, dış merkezde doğduktan sonra erken doğum ve yoğun bakım ihtiyacı olması nedeniyle kendilerine sevk edildiğini söyledi.

Yoğun bakımda takip ettikleri bir hasta olduğunu belirten Dr. Kamacı, şöyle konuştu:

“Yoğun bakım doktorumuz hastayı yatırıyor, ertesi gün karnında şişme tespit edilmesi üzerine çekilen filmlerde diyafram altı serbest hava görünüyor. Bu, mide ya da bağırsak delinmelerinde görülen bir şey. Böyle olunca bize haber verdiler. Gördük, değerlendirdik, yoğun bakımda entübeydi. Hasta, solunum cihazına bağlıydı ve 2 kilo civarındaydı. Bağırsaklarında delinme olabileceğini düşünüp acil ameliyat kararı verdik. Hastamızı aynı gün ameliyatını yaptık.”

Ameliyatta, kalın bağırsağının sert kaka parçalarıyla tıkandığını, bu tıkanıklık nedeniyle ince bağırsağın son kısmında bir delinme olduğunu ve karnının içinde çok fazla enfeksiyon olduğunu gördüklerini ifade eden Dr. Kamacı, “Bu enfeksiyonları temizleyip, ince bağırsağın sol kısmındaki delinen yeri temizleyip orayı da onardık. Hastamızı daha sonra tekrar yoğun bakıma aldık. Bir süre entübe olarak takip edildikten sonra akciğer gelişimi sağlandı, 4 gün sonra yavaş yavaş beslemeye başladık. Ameliyattan sonra bir aylık yoğun bakım süreci devam etti. Ondan sonra hastamızı taburcu ettik” diye konuştu.

“Hastamızın ikiz kardeşinde de benzer bir problem vardı”

Bugün de hastanın kontrolünü yapacaklarını aktaran Kamacı, “Hastamızın ikiz kardeşinde de benzer bir problem vardı. Fakat Allah’a şükür, onun bağırsaklarında bir delinme olmadan, kardeşinde böyle bir tespiti ettikten sonra ikizinde de böyle bir şey olabileceğini düşündük. Filmler çektik. Ondan da tıkaçlar olduğunu gördük, o tıkaçları alttan yıkamayla boşalmasını sağlayarak herhangi bir delinme olmadan o da kurtulmuş oldu. O, bundan daha küçüktü. O da bugün taburcu olacak. Bu şekilde ağır bir hastalık geçirdi. Çünkü hem bebeğin prematüre olması hem kilosunun çok düşük olması hem bağırsakta delinme ve enfeksiyonunun yüksek olması nedeniyle bu hastalarda maalesef hayati risk çok yüksektir" şeklinde konuştu.

Anne Fatma Karalök, çocuğunun kucağında olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Doğumdan bir gün sonra bakırsak delinmesi olmuştu. Allah’a çok şükür şu an iyi. Uzun bir süre benimle değildi. Şu an kucağımda. Allah, doktorlarımızdan razı olsun. Onlar olmazsa belki şu an kucağımda olmayacaktı. Muhammet Mustafa kucağımda, teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.