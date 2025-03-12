Mardin’den, Diyarbakır’a sevk edilen 4 aylık bağırsak felçli bebek Memorial Dicle Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı operasyon ile sağlığına kavuştu.

Mardin’de dünyaya gelen Salih Dinç bebek ilk 3 gün kakasını yapamama şikayeti üzerine Mardin’de özel bir hastaneye başvurdu. Hastanede 9 gün yoğun bakımda takip edilen bebek teşhis ve tedavisi için Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümüne sevk edildi. Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümünde Op. Dr. Taner Kamacı tarafından kabul edilen minik Salih’e Hirschsprung hastalığı olarak tanımlanan bağırsak felci hastalığı tanısı konuldu. 4 ay süren ameliyat hazırlıkları sonrası başarılı bir ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Op. Dr. Taner Kamacı, hastanın 4 ay önce Mardin’de dünyaya geldiğini ve kakasını yapamama şikayeti üzerine Mardin’den kendilerine sevk edildiğini aktardı. Op. Dr. Kamacı, "Biz hastayı kabul ettik yoğun bakımımızı aldık burada hastaya ilaçlı filmler çektik. Distal kolon grafisi dediğimiz bir film ve o filmde de bağırsak felci şüphesi ciddi derecede fazla olduğu için tanıyı kesinleştirmek adına bağırsak biyopsisi yaptık ve yaptığımız biyopsi ile de hastamızda bağırsak felci olduğu tanısını kesinleştirdik’’ dedi.

’’Erkeklerde biraz daha sık görülür’’

Bağırsak felci hastalığının yaklaşık her 4 bin ile 5 bin doğumda bir görülen bir rahatsızlık olduğunu belirten Op. Dr. Kamacı, "Genelde erkeklerde biraz daha sık görülür. Bu bağırsak felci ile doğan hastalar genelde ilk iki gün kakasını kendi kendine yapamazlar sonra poposundan ya lavman ya da fitille yaparlar. Bu hastalarda felçli kısım dar olduğu için sağlam olan bağırsak kısmı zamanla genişler. Hasta kakasını yapamadığı ve bağırsak içeriğini boşaltamadığı için sağlam bağırsak genişler ve karnı şişmeye başlar bu hastaların. Daha sonra bunlara önce ilaçlı film ve ardından ihtiyaç varsa biyopsi ile tanısı kesinleştirilir. Bizim hastamızda da olduğu gibi genişlemiş bağırsaklarının normale dönmesi için ailelere eğitim verilerek bazen birkaç ay evde rektal yıkama yaptırılır ve ardından ameliyat edilir" diye konuştu.

’’Teşhis zamanında konulmazsa ciddi tehlike oluşturur’’

Bağırsak felci hastalığının ameliyatının özelliğinin ameliyat sırasında parçalar alınıp o anda hemen patoloji uzmanı tarafından incelenmesi gerektiğini aktaran Op. Dr. Kamacı, "Frozen biyopsi dediğimiz bir biyopsi ile ameliyat sırasında felçli ve sağlam bağırsak kısımlarının tespiti yapıldı. Biz de ameliyat sırasında 3 tane farklı Frozen biyopsi aldık ve hemen patoloji uzmanımız onu inceleyerek bize felçli kısmı ve sağlam kısmı sinir hücrelerinin tam olduğu kısmı bize söyledikten sonra o tam olan kısmın aşağısındaki kısmı çıkartıyoruz. Ameliyatta sağlam olan sinir hücreleri tam olan, ganglion hücreleri tam olan bölümü de getirip yine poposuna bağlıyoruz ve çocuk artık poposundan kakasını rahat bir şekilde yapmaya başlıyor" şeklinde konuştu.

Teşhis zamanında konulmadığında ciddi tehlikeler oluştuğunu ifade eden Op. Dr. Kamacı, "Bu hastalarda hem bağırsaklarında çok ciddi genişlemeler oluyor. Çocuk kakasını yapamadığı için içeride bazen 4 gün 5 gün bir hafta bazen 10 güne kadar kaka içeride kalıyor dolayısıyla kaka içerisindeki bakteriler çok fazla artıyor ve o artan bakteriler artık bağırsak duvarına oradan da kanına karışıyor" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Kamacı, bakterilerin kana karışması ile Enterokolit denilen bir enfeksiyonun ortaya çıktığını ve bu durumun bazı hastaların ölümüne neden olduğunu söyledi.

Salih Dinç’in babası Osman Dinç ameliyatın başarılı geçtiğini ve Op. Dr. Taner Kamacı’ya çok teşekkür ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

’’Mardin’den geliyorum çocuğumun doğuştan bağırsak felci vardı Mardin’deki bir hastaneye gittik orada teşhis koymadılar bizi Memorial Dicle Hastanesine yönlendirdiler. Taner hocam ilk süreçte filmler çekti. Bağırsak felci teşhisi koydular sonrasında 3 ay boyunca kendisine geldik filmler çektiler. Ameliyattan öncesinde kakasını hortumla çekmeye başladık daha sonra hocam ameliyat tarihi verdiler ameliyat olacak dediler biz de geldik kendisine güvendik hocamıza teşekkür ederiz. Ameliyatı yaptık çok başarılı geçti çocuğumun sağlığı yerinde şu anda."