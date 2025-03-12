Lokman Hekim Van Hastaneleri yönetici ve personeli geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

Lokman Hekim Van ve Lokman Hekim Hayat hastaneleri, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeği, bu yıl da hastane yöneticileri ve çalışanlarını bir araya getirdi. Bir restoranda düzenlenen iftar yemeğinde, birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları takdirle anıldı.

Düzenlenen yemeğe Uluslararası Operasyonlar Direktörü Hakan Süslü, Lokman Hekim Van Hastaneleri Genel Müdürü Fatih Doğan, Hastane müdürleri Eyüp Çölçimen, Ferhat Çetinkaya, Sezen Budak, Hastane Başhekimleri Veli Avci, Barış Hanavdeloğulları, Başhemşire Gamze Gençer Baran, Yağmur Kaçan ve personeller katıldı.