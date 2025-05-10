Kariyerinde dünya ikinciliğinden Avrupa Şampiyonluğuna kadar çok sayıda başarı bulunan Bağcılar Belediyesi tekerlekli sandalye yarışçısı Hamide Doğangün, örnek anneliğiyle de dikkat çekiyor. 3 yaşındaki oğlu Musab’ın ona güç verdiğini söyleyen Doğangün, "Doğum yapmadan önce anneliğin spor hayatımı olumsuz etkileyeceğini sanıyordum ama öyle olmadı. Annelik bana çok iyi geldi. Adeta yenilendim, enerjimi topladım, ekstra güç geldi sanki. Yorulmanın aksine daha çok mücadeleci bir yapıya kavuştum" dedi.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm Takımı sporcusu Hamide Doğangün (32), 2008 yılında başladığı spor serüvenini 17 yıldır başarılı bir şekilde sürdürüyor. Tekerlekli sandalye atletizminde Türkiye’yi paralimpik oyunlarında temsil eden ilk kadın atlet unvanına sahip olan 32 yaşındaki milli sporcu şimdi de İsviçre’de düzenlenecek Avrupa Tekerlekli Sandalye Atletizm Şampiyonası için İzmir’de kampa girdi.

"Hayatımda çok büyük değişiklikler yaşadım"

3 yaşında Musab isminde oğlu olan Hamide, çalışmalarını sürdürürken bir yandan da annelik görevini yerine getiriyor. Yoğun tempolu geçen antrenmanlarda Hamide’nin tek üzüntüsü ise Anneler Günü’nü 3 yaşındaki oğlu Musab’dan uzak geçirmek olduğunu ifade eden Doğangün, yaşadığı değişimi şöyle anlattı: "2008 yılından beri atletizmle ilgileniyorum. Ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza attım. Dünya ikinciliği, Avrupa şampiyonluğu, Türkiye Şampiyonluğu derecelerim var. 2022’de doğum yaptım ve oğlum Musab dünyaya geldi. Bir dönem hastanede yattı. Bu yüzden zor bir süreç geçirdim ama yine de spor yapmaya da devam ettim. Hem spora devam ettim hem sütümü ona götürdüm. Hamileyken de turnuvalara katıldım ve madalyalar elde ettim. Musab doğup ailemize katıldıktan sonra hayatımda çok güzel değişimler yaşadım. Doğum yapmadan önce anneliğin spor hayatımı olumsuz etkileyeceğini sanıyordum ama öyle olmadı. Annelik bana çok iyi geldi. Adeta yenilendim, enerjimi topladım, ekstra güç geldi sanki."

"Son olarak iki altın madalya kazandım"

Anne olduktan sonra yorulmanın aksine daha çok mücadeleci bir yapıya kavuştuğunu da söyleyen Doğangün, "Annelik başarıma engel değil. Yine madalyalar kazanmaya devam ediyorum. En son bir ay önce Fas’ta düzenlenen 2025 Dünya Atletizm Grand Prix’sinde iki altın madalya elde ettim" ifadelerini kullandı. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da tüm engelleri aşarak hem sosyal hayatında hem de spor hayatında mutlu bir yaşam süren Doğangün’e başarılarının devamını diledi.