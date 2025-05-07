İstanbul Bağcılar’da 5 katlı binanın yanında başlatılan inşaatın temel kazma çalışması sırasında, toprak kayması oluştu. Toprak kayması sonucu 5 katlı bina, bitişiğindeki diğer binadan ayrıldı. Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken bina ise mühürlendi.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Bağcılar ilçesi, Fatih Mahallesi 1868 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın yanında yapılan inşaatın temel kazma çalışması sırasında öğle saatlerinde toprak kayması oluştu. Oluşan toprak kayması sonucunda 5 katlı bina hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Binanın bitişiğindeki diğer binadan ayrıldığı görülürken ekiplerin incelemelerinin ardından daire mühürlendi. İnşaat temeli ekipler tarafından kapatılırken binada yaşayan 5 aile tahliye edilerek Bağcılar Belediyesi tarafından belirlenen adreslere yerleştirildi. Binanın durumu ile ilgili görevliler tarafından inceleme yapılacağı öğrenildi.