Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Geleneksel Basın Turnuvası’nda ilk maçlar geride kalırken zorlu müsabakalarda coşku ve heyecan yaşandı.

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Bağcılar Belediyesi Geleneksel Basın Turnuvası, dün start verdi. Daha önceden belirlenen fikstür doğrultusunda takımlar sahaya çıktı. Saat 20.00’de başlayan ve 23.00’e kadar süren turnuvada 12 takım galibiyet için ter döktü.

Heyecan ve çekişme yaşandı

Heyecanın hiç eksik olmadığı müsabakalarda heyecan ve çekişme yaşandı. Zorlu geçen maçlarda sporseverler centilmenliği de elden bırakmadı. Bu özel günde futbolcuları sevdikleri de yalnız bırakmadı. Kimi mesai arkadaşını kimi de akrabasını desteklemek için organizasyonun gerçekleştiği Mahmutbey Stadyumu’na geldi. Soğuk havaya rağmen seyri güzel ve renkli görüntüler yaşandı.

Güzel bir başlangıç oldu

Turnuvaya gösterilen ilgiden dolayı basın mensuplarına teşekkürlerini ileten Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Güzel bir başlangıç oldu. Heyecan ve coşkunun artarak devam edeceğine inanıyorum. Şampiyonluk için ter döken bütün takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.