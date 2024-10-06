Bağcılar Belediyesi’nin ‘Temiz çevre temiz toplum’ anlayışıyla hayata geçirdiği ‘Bağcılar’ın Yıldızları Sokak Muhafızları’ projesi kapsamında sokaklarını en temiz tutan çocuklar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katıldığı törenle ödüllendirildi. En temiz 44 sokakta oturan 2 bin 446 çocuğa voleybol ve futbol topu hediye edildi.

Bağcılar Belediyesi’nin çevre temizliği konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bu yaz hayata geçirdiği ‘Bağcılar’ın Yıldızları Sokak Muhafızları’ projesi sona erdi. Geçtiğimiz Temmuz ayında ‘Sağlıklı Nesiller için Temiz Çevre’ mottosuyla başlayan proje, ‘Çevre, sıfır atık ve iklim değişikliği ile mücadele bilinci oluşturmak’ amacıyla atık ürünlerden saksı yapımı, bitki dikimi ve tohum topları atölyeleri gerçekleştirilmişti.

2 aylık sürede 22 mahallede 44 sokak birinci oldu

Proje kapsamında her bir çocuk, kendi sokağının muhafızı ilan edilmişti. Sokağına sahip çıkan çocuklar, vatandaşları çevresini temiz tutması ve atıkları ayrı biriktirip geri dönüşüm kutularına atmaları konusunda uyarmıştı. Mahallenin en temiz sokağının belirlenmesi için kurulan mahalle komisyonları da Temmuz ve Ağustos aylarında her mahallenin en temiz sokağını belirledi. 2 aylık sürede 22 mahallede 44 sokak birinci oldu.

Binlerce çocuk katılım sağladı

Çocuklar sayesinde en temiz seçilen sokakta ikamet eden çocukları ödüllendirmek amacıyla Mahmutbey Stadyumu’nda ‘Bağcılar’ın Yıldızları, Sokak Muhafızları’ kapanış programı düzenlendi. Törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve binlerce çocuk katılım sağladı. Aileleriyle birlikte stadyuma gelen minikler, kendileri için hazırlanan oyun gruplarında ve aktivite alanlarında doyasıya eğlendi. Arkadaşlarıyla oyunlar oynayan çocuklara ikramlarda da bulunuldu.

“Başarılarınızın devamını diliyorum”

Çocuklarla sohbet ettikten sonra atık ürünlerle yapılan sergiyi gezdikten sonra kapanış programında konuşan Bakan Yumaklı, “Bu proje için belediye başkanımızı, ekibini, anneleri, babaları ve çok kıymetli çocuklar, sizleri tebrik ediyorum. Çocuklar, Sokak Muhafızları projesinde sizlere destek olan annelere, babalara sonra da sizlerle beraber sokakları temizleyen abilerinize alkış istiyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

“İsrafın önüne geçmek adına önemli bir çalışmanın altına imza attık”

‘Temiz çevre temiz toplum’ anlayışıyla çevre duyarlılığına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise “Ödül almayı hak eden ve bu anlamda önemli çalışmalar yapan, sokaklarına sahip çıkan çocuklarımıza, sokak muhafızlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz çalışmalarımızda, yıllık değerlendirme toplantılarımızda; Hem Bağcılar’ımızda hem de İstanbul’umuzun birçok ilçesinin en temel problemlerinin başında sokaklar atmış olduğumuzu atıklardan kaynaklı sarf etmiş olduğumuz çok büyük bir bütçenin varlığı hususu özellikle dikkatimizi çekmişti. Bağcılar Belediyesi olarak bu anlamda bizzat çocuklarımızı, bu işin başkahramanlarını sürecin içine katarak israfın önüne geçmek adına önemli bir çalışmanın altına imza attık” diye konuştu.

2 bin 446 çocuğa futbol ve voleybol topu verildi

Protokol konuşmalarının ardından iki ay süren projede 22 mahallede en temiz seçilen 44 sokakta oturan 2 bin 446 çocuğa hediye takdim edildi. Projede yer alan erkek çocuklara futbol topu, kız çocuklarına ise voleybol topu hediye edildi.