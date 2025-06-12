Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yarım asırlık eğitim yolculuğunu taçlandırdığı "50. Yıl Mezunlar Günü Buluşması" ile geçmişe anlamlı bir yolculuk yaptı. Yıllar sonra okullarına dönen mezunlar, hem eski dostluklarını tazeledi hem de anılarını yeniden yaşama fırsatı buldu.

Etkinlik, okulun bahçesinde coşkulu bir atmosferle başladı. Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Hakkı Kubilay Ural, okulun 50 yıllık serüvenine değinerek, mezunların iş ve toplum hayatındaki başarılarının bu birlikteliğin kıymetini artırdığını vurguladı.

Etkinliğe yalnızca Bafra’dan değil, Samsun dışından da pek çok mezun katılım gösterdi. Kimileri yıllar sonra okul koridorlarında dolaşmanın heyecanını yaşarken, kimileri eski sıralarında oturarak öğrencilik yıllarına kısa bir yolculuk yaptı.

Program kapsamında okulun farklı bölümleri de aktif şekilde yer aldı. Makine Teknolojisi ve Metal Teknolojisi alanı öğrencilerinin atölyelerde ürettiği çekiç, şamdan ve fındık kıracağı gibi ürünler, yapılan çekilişle katılımcılara hediye edildi. Bu anlamlı jest, hem öğrencilere motivasyon kaynağı oldu hem de mezunlara okulun gelişimini yakından görme imkânı sundu.

Büyük ilgi gören Eski Mezun Fotoğraf Sergisi, ziyaretçileri geçmişe götürdü. Yıllar öncesine ait karelerde kendilerini ve arkadaşlarını gören mezunlar, duygusal anlar yaşadı.

Mezunların sahnede anılarını paylaştığı dakikaların ardından, içlerinde sanatçı olan katılımcılar sahneye çıkarak bir müzik şöleni sundu.