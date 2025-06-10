Samsun Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi, açtığı 473 kursla 7 bin 333 kursiyere ulaştı. Merkez, kültürel ve sosyal çalışmalarıyla da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Merkez Müdürü Hacı Avcı, kurumun ilçe halkının ihtiyaçlarına göre hareket ettiğini belirterek, "Her yaştan vatandaşımızı hem mesleki hem de kültürel anlamda destekliyor, üniversiteye hazırlık kurslarımızla gençlerimize yol gösteriyoruz" dedi.

Yıl boyunca kursiyerlerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergi ise büyük ilgi gördü. El sanatlarından dikiş-nakışa, ahşap boyamadan seramik ve gıda ürünlerine kadar birçok alanda sergilenen çalışmalar ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Sergide ayrıca atölye çalışmaları ve canlı performanslar da gerçekleştirildi. 2025 yılı itibarıyla 133 usta öğretici ile 473 kurs çan merkez, 7 bin 333 kursiyere ulaştı.

2022 yılının Aralık ayında yeni hizmet binasına taşınarak "Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezi" adını alan kurum, ana binanın yanı sıra iki kurs merkeziyle toplam üç binada faaliyet gösteriyor.

Merkez, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Türk Halk Müziği Korosu konseriyle de sanatseverlerden tam not aldı. Müdür Hacı Avcı, konserin uzun süreli çalışmalar sonucunda hazırlandığını belirterek destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Etkinliklerde kurs öğreticileri, kurum idarecileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.