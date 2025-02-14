Osmaniye’de bacaya düşüp soba borusu içerisinde sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mevlana Mahallesi 17006 sokakta tek katlı evde oturan bir vatandaş, sabah saatlerinde sobayı yakmak istediği sırada boruların içinden bir ses geldiğini fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istenmesi üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından, evde bakımı yapılan iki yavru köpekten birinin bacadan girdiği ve boruların içinde sıkıştığı belirlendi. İtfaiye erleri, sobanın borularını sökerek, içerisinde sıkışan yavru köpeği çıkardılar. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan köpek, yapılan müdahalenin ardından aileye teslim edildi. Ayrıca aileden, bu tür sorunlarla tekrar karşılaşılmaması için baca üzerinin tel ile kapatması istendi.