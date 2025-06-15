Babalar Günü’nde Spil Dağı Milli Parkı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Baba-Çocuk Doğa Kampı" kapsamında doğayla iç içe bir hafta sonu geçirmek isteyen ailelere ev sahipliği yaptı.

Babalar Günü kapsamında Manisa’nın eşsiz doğasıyla öne çıkan Spil Dağı Milli Parkı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Baba-Çocuk Doğa Kampı" ile doğayla iç içe bir hafta sonu geçirmek isteyen 20 baba ve 20 çocuğa unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu yıl başlattığı Babalar Günü ve aile yılı ve münasebetiyle eyleme aldığı ‘Baba çocuk Kampı’ etkinliği kapsamında planlanan 20 ailenin Spil Dağı Milli Parkı’nda ağırlandığını kaydeden Spil Dağı Milli Parkı Müdürü HalilErnalçacı, etkinliğin temel amacının baba ve çocuk arasındaki bağı güçlendirerek, çocuklara doğa sevgisinikazandırmak, ailelerde doğa bilinci oluşturarak doğa sporlarını teşvik etmek olduğunu vurguladı.

Etkinlikte kamp aracılığıyla korunan alanların tanıtımı ve kampçılığın yaygınlaştırılmasının da hedeflendiğini vurgulayan Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Ernalçacı, "Daha önceden planladığımız saaatli çalışmalar vefaaliyetler ile çeşitli atölye çalışmaları gibi konularda çocuklar, hem planlı olarak yaşamın gerçekliğini görüyorlar, hem de doğal ortamda babalarıyla vakit geçiriyorlar. Program kapsamında çocuklara ve babalarına çadırları kurmaları ardından Spil Dağı Milli Parkı Ziyaretçi Merkezimizde Milli Parkımız hakkında bilgiler aktardık. Tahnit hayvan müzemizi gezdirdik. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanları tarafından ‘Çocuk Hakları ve Aile Hakları ile ilgili bilgiler verildi. İlk gün öğleden sonra Diyanet İl Gençlik Koordinatörlüğü tarafından geleneksel eski baba ve çocuk oyunları oynandı. Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden görevli arkadaşlarımız da farklı oyunlarda dart, satranç gibi oyunlarla çocukların oynamaları sağlandı. Yemekten sonra da akşam teleskop eğitimimiz oldu. Hava muhalefeti nedeniyle ayı izlettiremedik ama Mars, Jüpiter ve Satürn’ü teleskopla gösterdik. Orman Yangın Gözetleme Kulesine çıkararak orman yangınlarıyla ilgili baba ve çocuklarına bilgi verdik. Turan Bayraktepe mevkinde yer alan seyir terasına çıkarak, Manisa’nın ışıklarını hep birlikte izledik ve aynı zamanda gece yön bulma konusunda da eğitim verdik." diyerek ilk gün faaliyetler hakkında bilgiler aktardı.

Kampın ikinci gününe sabah 7’de başladıklarını ifade eden Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Ernalçacı, "Ziyaretçi Merkezimizdeki sinema salonumuzda çocukların ilgisini çeken bir film izlettik. Ardından çocukların babalarıyla iletişimleri hakkında nasıl bir akşam neler geçirdiler, neler yaşadılar deneyimlerini paylaştılar. Kamp programı, doğaya uygun alandan ayrılma eğitimi verilmesi ardından katılımcılara teşekkür ve katılım belgelerinin takdimi ile sona erdi." dedi.