Muş’ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürürken, ’Terörsüz Türkiye’ sürecinden umutlu olduklarını söyledi.

Muş’ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam etti. Her hafta çarşamba günü DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekliyor. "Terörsüz Türkiye" sürecini memnuniyetle karşılayan aileler, eylem boyunca fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Baba Alaattin Koçhan, "DEM Parti ve terör örgütü PKK oğlum Ersin’i Bursa’dan götürdü. Terörsüz Türkiye süreci başlatıldı. Devamını istiyoruz. Vatanımızda huzurlu yaşamak milletimizin hakkı, bizlerinde çocuklarımızın da dönüp gelmesini bekliyoruz. Bu süreç bir an önce çözülsün ve çocuklarımız gelsin" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına, oğlundan 8 yıldır haber alamadığını söyleyen anne Şahinaz Özcan, terörsüz Türkiye sürecinden umutlu olduklarını söyleyerek, "Oğlum yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum. Atilla, oğlum barış da oldu çok şükür, sizin yolunuzu da açtılar. Daha ne istiyorsunuz gelin teslim olun. Bu Kürt davası değil. Kürtler kimseyi kaçırmaz. Gelin teslim olun. Bir kişi dağda kalana kadar bura eylemimi sürdüreceğim" dedi.

Anne Gülbahar Teker de eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını ifade ederek, "Mehmet Emin oğlum gel teslim ol. Bir kişi dağda kalana kadar burada bekleyeceğim. Barış oldu, bizde çocukları bekliyoruz. Gelsinler teslim olsunlar. Bu süreçten dolayı Allah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ve emeği geçenlerden razı olsun" diye konuştu.