Erzurum'un Aziziye ilçesinde hayata geçirilecek 'Pulur Çayı Islah Projesi' için düğmeye basıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü öncülüğünde yürütülecek olan çalışmalar kapsamında Pulur Çayı'nın ıslahı için önce beton kanallar inşa edilecek ve ardından üzerine de köprüler yapılacak.

Kurumsal işbirliği ve koordinasyonun sahadaki en güzel örneklerinden birisini teşkil edecek proje ile Aziziye'nin Ilıca Mahallesi görsel bir güzelliğe kavuşmuş olacak. Projeyle ayrıca muhtemel sel ve su baskınlarının da önüne geçilmiş olunacak. Üzerinde uzun süredir çalışılan ve protokol aşamasına getirilen proje için karşılıklı imzalar atılırken, çalışmalara ise bu yaz sezonuyla birlikte başlanacak.

Protokol İmzalandı

'Pulur Çayı Islah Projesi' için hazırlanan protokol, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü'nde bir araya gelinerek imzalandı. Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve teknik ekiplerce yapılan durum değerlendirmesinin ardından projenin startı verilirken, bu gelişme Aziziye'de şimdiden büyük bir heyecan uyandırdı. İmzalanan protokolün ardından taraflar, 'Pulur Çayı Islah Projesi' için birbirleriyle karşılıklı olarak hayırlı olsun dileklerini paylaştılar.

Akpunar projeyi anlattı

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, projeyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; DSİ 8. Bölge Müdürlüğü öncülüğünde hem stratejik ve hem de estetik açıdan çok özel bir yatırımın hayata geçirileceğini söyledi. Pulur Çayı'nın geçmişte birçok kez sel ve su baskınlarıyla gündeme geldiğini hatırlatan Başkan Akpunar, 'Pulur Çayı, esasen kanayan bir yaramızdı. Çayın ıslah edilmesi zorunluydu, çünkü yoğun yağışların da etkisiyle zaman zaman sel ve su baskınlarına sebep olabiliyordu. Kaldı ki, bu konuda geçmişte yaşadığımız çok acı tecrübelerimiz oldu. Ama şimdi bu yatırım sayesinde problemi tamamen ortadan kaldırmış olacağız' dedi.

Doğa harikasına dönüşecek

Boydan boya beton kanallarla ıslah edilecek olan Pulur Çayı'nın, atılacak bu adımla birlikte şehircilik ve mimari açıdan da görsel bir güzelliğe kavuşmuş olacağının altını çizen Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, 'Islah çalışmalarına ilaveten Pulur Çayı üzerinde köprü geçişleri de olacak. Bölgede bizim de kentsel dönüşüm ve yenilenme çalışmalarımız eşzamanlı yürüyecek. Yapacağımız modern konutlar, yeni işyerleri, üstyapı, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarıyla Pulur Çayı, ilçemizde adeta bir doğa ve tabiat harikasına dönüşecek. Bu projeyle ilçemize deniz getirmiş olmayacağız belki ama Pulur Çayı sayesinde Aziziye'mize hem görsel bir güzellik ve hem de sosyal canlılık kazandırmış olacağız' ifadelerini kullandı.

Başkan Akpunar'dan teşekkür

Yatırımla ilgili olarak şükran duygularını da paylaşan Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, şunları kaydetti: 'Belediyeciliğe kazandırdığı vizyoner kimliğin yanı sıra, 'Eser Siyaseti' yaklaşımıyla önümüzde yeni ufuklar açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye şükran borçluyuz. Bu projenin hayat bulmasında büyük katkıları bulunan Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı başta olmak üzere; Bakanlarımıza, Erzurum Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve AK Parti İl Başkanımıza kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz Mehmet Akif Balta ile Genel Müdür Yardımcımız ve aynı zamanda hemşehrimiz Faruk Fıratoğlu ile sahada omuz omuza verip çalışacağımız DSİ 8. Bölge Müdürümüz Oğuzhan Yavuz ve değerli ekibine ise, hususen teşekkür ediyoruz'