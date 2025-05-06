Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, geleneksel hale gelen kutlamalarla Hıdırellez coşkusu yaşadı.

Okul bahçesinde buluşan öğrenci ve öğretmenler, türlü etkinlikler ve yarışmalarla unutulmaz bir gün yaşadı. Öğretmenlerin, öğrencilerine lokma ikramıyla sona eren kutlamalarda, öğrencilerin coşku dolu mutluluğu görülmeye değer olarak nitelendirildi. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, önce Sosyal Bilgiler Öğretmeni Aysel Canyiğit’in açıklamalarıyla Hıdırellez’in anlamı ve etkinliğin amacı hakkında bilgilendiler. Ardından yakılan ateşten atlayan öğrenciler, dileklerini önceden hazırlanan kâğıtlara yazıp dilek ağacına astı. Önceden belirlenen yarışmacılarla yumurta taşıma, halat çekme, yavaş bisiklet kullanma, çuval ve sandalye kapmaca dallarında kıyasıya yarışan minikler, çalan müziklerle dans edip halay çekmeyi de ihmal etmedi.

Öğretmenlerin ikramı olan lokma ile karınlarını doyuran öğrenciler, baharın coşkusunu doyasıya yaşayıp, gönüllerince eğlendi.

Etkinliği düzenleyen Sosyal Bilgiler öğretmenlerine teşekkür eden Okul Müdürü Atiye Duran,soğuk kış günlerinden ılık bahar günlerine geçildiği şu günlerde, öğrencilerin eğlenmeleri ve Hıdırellez kültürünü yaşamaları amacıyla böyle bir etkinlik düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.