Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kısa bir süre oluşturulan Ultra Arslan-Ayvalık taraftar grubu, ilçedeki ihtiyaç sahibi Alzheimer hastalarına takip cihazı armağan etti.

Ayvalık’ta Galatasaray futbol takımına gönül verenlerce oluşturulan Ultra Arslan taraftar topluluğu, sosyal sorumluluk bilinciyle örnek bir projeye imza attı.

Ayvalık’ta yaşayan DMS ve Alzheimer hastalarının kaybolma riskine karşı takip cihazı temin eden topluluk, bu cihazları Ayvalık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü’ne teslim etti.

Ayvalık Ultra Arslan Taraftar Topluluğu Temsilcisi Can Şadi yaptığı açıklamada, taraftarlık bilincinin yalnızca tribünlerde değil, toplumun her alanında var olabileceğini bir kez daha gözler önüne sermeye çalıştıklarını söyledi.

Şadi, “Bu cihazlar sayesinde sevdiklerimizi korumak ve ailelerin kaygısını azaltmak istiyoruz. Herkesin bu tarz projelerde yer alması ve topluma fayda sağlaması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Açıklamaların ardından; Can Şadi ve topluluk üyeleri ihtiyaç sahibi 27 Alzheimer hastasına için temin ettikleri takip cihazlarını Ayvalık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mukaddes Gündoğan’a teslim etti.