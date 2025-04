Vestel sponsorluğunda Ocean’s Seven’ın beşinci parkuru olan, dünyanın en zorlu açık su rotalarından Kaiwi Kanalı’nı geçmeye hazırlanan ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, bu başarıya ulaşan en genç Türk yüzücü olma yolunda ilerliyor.

Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Vestel sponsorluğunda Ocean’s Seven serüvenini hız kesmeden sürdürüyor. Genç sporcu, 25 Nisan 2025 Cuma günü Türkiye saati ile 17.30’da zorlu serinin beşinci parkuru olan Hawaii’deki Kaiwi Kanalı’nı geçmeye hazırlanıyor. Türkoğlu kanalı başarıyla geçmesi halinde, bu rotayı tamamlayan en genç Türk yüzücü olacak.

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, bu önemli etapta da Türkoğlu’nun yanında olduklarını belirterek, "Şirket olarak, sporu toplumsal gelişimin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor ve bu anlayışla uzun yıllardır Türk sporuna yatırım yapıyoruz. Genç yeteneklerin yanında yer almak, onların yolculuklarına eşlik etmek bizim için sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda bir toplumsal sorumluluk. Sporun birleştirici ve geliştirici gücünden aldığımız ilhamla, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşıyacak her alanda yer almaya; teknolojimiz, vizyonumuz ve projelerimizle topluma katkı sağlamaya kararlıyız.

Aysu’nun azmi, inancı ve cesareti ise hepimize ilham veriyor. Ocean’s Seven gibi zorlu bir seride, engelleri birer birer aşarak adım adım tarih yazarken onun bu eşsiz yolculuğunun bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Kendisini bu örnek mücadelesinde desteklemeye ve yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

’Okyanusun sınavı’

Ocean’s Seven serisinin en zorlu parkurlarından biri olan Kaiwi Kanalı; kuş uçuşu 42 kilometrelik mesafesi, güçlü batı yönlü okyanus akıntıları, 3 metreyi bulan dalgaları, ani hava değişimleri ve tehlikeli deniz canlılarıyla dünya açık su yüzme camiasında ’okyanusun sınavı’ olarak kabul ediliyor. Türkoğlu bu geçişte yalnızca fiziksel değil, zihinsel dayanıklılığını da sınayacak.

Gece yüzme olasılığına karşı özel ışıklandırma sistemleri ve güçlü bir destek ekibiyle hazırlanan genç yüzücü, akıntılar nedeniyle uzayabilecek parkur süresine karşı detaylı bir navigasyon planı oluşturdu. Su sıcaklığının 21-26 derece arasında değiştiği parkurda, denizanaları ve köpek balıkları gibi doğal tehditlere karşı önlemler alındı. Türkoğlu’nun geçişinin ortalama 14 ile 16 saat arasında sürmesi öngörülüyor.

Aysu Türkoğlu, bugüne kadar Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı ve Catalina Kanalı geçişlerini başarıyla tamamladı. Türkoğlu son olarak 2024 yılında tamamladığı Catalina Kanalı geçişiyle, ’Triple Crown of Open Water Swimming’ unvanını kazanan en genç Türk yüzücü olmuştu. Ocean’s Seven parkurlarının yanı sıra Manhattan 22 Bridges geçişini de tamamlayan Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı ile toplamda 6. parkurunu, Ocean’s Seven içinde ise 5’inci parkurunu tamamlamış olacak.