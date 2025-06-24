Aydın’da sahipsiz sokak hayvanlarının durumu ve çözüm önerileri, Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

Aydın Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen ve Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Ali Egemen İşcan katıldı. Toplantıda, sahipsiz sokak hayvanlarının sayısının kontrol altına alınması, vatandaş güvenliğinin sağlanması, hayvanların sağlık ve refah şartlarının iyileştirilmesi konuları masaya yatırıldı. Yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışması gerektiği vurgulandı. Ayrıca sahiplendirme konusunda vatandaşların teşvik edilmesi ve kamuoyunda farkındalık oluşturacak projelerin hayata geçirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.