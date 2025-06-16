Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezi, bilim projeleri etkinliği çerçevesinde ortaya koyduğu projeler dikkat çekiyor.

4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında yürütülen "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Tersine Mühendislik Uygulamalarının Fen Eğitimine Entegrasyonu" başlıklı Aydın BİLSEM Müdürü Dr. Serap OKTAY yürütücülüğündeki proje çerçevesinde, ADÜ Mühendislik Fakültesi ve ADÜ Eğitim Fakültesi ve 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliğinde ve Aydın Ticaret Borsası destekleri ile proje kapsamında yapılan, ve Aydınlı firmaların ev sahipliğinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik programı, Türkiye’nin tarımsal makinacılık sektöründe 100 yıllık köklü bir yere sahip olan bir firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi Mümtaz Özalp’in firmanın Ar-Ge kültürü ve teknolojik dönüşüm vizyonunu aktardığı sunumuyla başladı. Özalp, konuşmasında yerli üretimin ve sanayide yenilikçi çözümlerin önemine vurgu yaptı.

Projeye eğitmen olarak katkı sağlayan ADÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İsmail Böğrekçi ve Prof. Dr. Pınar Demircioğlu, proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelerek katılımcı olan BİLSEM Fen Bilimleri öğretmenlerine, tersine mühendislik ve dijital ikiz teknolojileri konularında öncü uygulamaları aktardı. Eğitimlerin ardından ise her iki akademisyenin katkılarıyla geliştirilen yerli ZİHA (Zirai İnsansız Hava Aracı), özel bir uçuş gösterisiyle tanıtıldı. Gösteride ZİHA’nın tarım alanlarında otonom olarak gerçekleştirdiği görevler, veri toplama sistemleri ve yüksek manevra kabiliyeti büyük ilgi gördü. Katılımcı öğretmenler, ZİHA’nın gerçek zamanlı performansını birebir gözlemleme fırsatı buldu. Etkinlik, üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik yürütülen projenin vizyonunu sahaya taşırken, genç nesillere ilham veren bir örnek teşkil etti.