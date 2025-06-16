Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen ve 20 hektar zeytinliğin zarar gördüğü yangın sonrasında ilçe tarım ekipleri zarar tespit çalışmalarına başladı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere destek olmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, Nalbantlar Mahallesi’nde meydana gelen ve 20 hektar zeytinliğin zarar gördüğü alanlarda zarar tespit çalışması başlattı. Üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, zeytin bahçelerinde meydana gelen zarara ve ziyanı tespit ederek, rapor oluşturacak. İlçe müdürlüğü teknik ekibi tarafından yerinde inceleme yapılarak, zarar gören alanlar için afet ihbarında bulunulacak. Bölgede çalışmalar sürüyor.