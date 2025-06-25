AXA Türkiye, deprem riski taşıyan bölgelerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik geliştirdiği yeni ürünü ‘Deprem Finansal Destek Sigortası’nı sigortalılarının hizmetine sunduğunu duyurdu.

AXA Türkiye’nin yeni tanıttığı parametrik ürünü Deprem Finansal Destek Sigortası ile, belirli bölgelerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) teminat altına alınabiliyor. Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerindeki belirli illerde yer alan ve risk koordinatları ürün kapsamına dahil edilen adreslerde faaliyet gösteren işletmeler, bu finansal destek ürününden yararlanabiliyor.

AXA Türkiye Teknik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Barış Altın, ürünün işleyişine ve sunduğu faydalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, ürünün fiziksel hasar aramaksızın yalnızca sismik verilerle çalışan bir ödeme mekanizması sunduğunu belirtti. Altın, "Bu ürün ile depremden etkilenen KOBİ’lerin deprem sonrası oluşabilecek acil nakit ihtiyacına hızlı bir çözüm sunmayı ve toparlanma süreçlerini desteklemeyi hedefliyoruz" dedi.

Ürünün nasıl çalıştığını örnekle açıklayan Altın, "Marmara’da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğinde, örneğin Düzce’de bulunan bir sigortalımız bu teminattan işletmesinde herhangi bir fiziksel zarar olmamasına rağmen yararlanabilecek. Bunun için ölçülen deprem büyüklüğünün belirlenen eşik değerin üzerinde, önceden belirlenen bir alan içinde olması gerekecek. Ürünümüz oldukça basit bir yapıda çalışmakla birlikte, sigortalılarımızın dağıtım kanallarımız aracılığıyla kapsam hakkında bilgilendirilerek bu üründen faydalandırılmalarını sağlamak bu noktada önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Şirketin parametrik sigortacılık alanındaki çalışmalarının yalnızca depremle sınırlı olmadığını vurgulayan Altın, iklim değişikliğinin ve doğal afetlerin neden olduğu risklere karşı da alternatif çözümler sunduklarını ifade etti. Altın, "Parametrik sigorta, özellikle tarım, enerji ve inşaat gibi sektörlerde gelir kayıplarının önlenmesi açısından etkili bir araç. AXA Grubu olarak 40’tan fazla ülkede bu alanda aktif rol alıyoruz. Türkiye’de KOBİ’lere özel ilk parametrik deprem finansal destek sigortasını hayata geçirmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre şirket, bu ürün ile birlikte parametrik sigorta alanında Türkiye’de öncü bir adım atarak, deprem gibi afet durumlarında acil finansal ihtiyaçlara çözüm sağlamayı ve sigortalıların kriz anlarını daha kolay yönetebilmelerini hedefliyor. Ürün aynı zamanda sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda işletmelerin dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor.