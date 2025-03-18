Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 3’üncü olan Bekir Keser, Çorum Belediyesi önünde mehter takımı eşliğinde coşkuyla karşılandı.

Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, serbest stil 57 kilogramda Türkiye’yi temsil eden Çorum Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Bekir Keser, büyük bir başarıya imza atarak bronz madalyanın sahibi oldu. Moldovalı rakibini 18-14 gibi net bir skorla yenmeyi başaran Keser’in başarısı memleketi Çorum’da sevinçle karşılandı. Şampiyonanın ardından Çorum’a dönen Bekir Keser, Çorum Belediyesi önünde mehter takımı eşliğinde coşkuyla karşılandı.

Karşılamada konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, başarılı sporcuya ve ona emek verenlere teşekkür ederek, bu büyük başarısının yiğidi harman olduğu Çorum için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Başkan Aşgın, Keser’in başarılarının devamını dileyerek, Çorum’un spor alanında nice şampiyonlar çıkaran bir şehir olarak yükselen ivmesine dikkat çekti.