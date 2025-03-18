Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde apartman görevlisi ile kiracı arasında çıkan kavgada bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak’taki bir apartmanın görevlisi R.K. ile aynı binada kiracı olarak ikamet eden Y.D. arasında daha önceki husumetlerinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçakla yaralanan Y.D., yanında bulundurduğu tabancasıyla R.K’ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. R.K. sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Y.D. ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Y.D.’nin olayın ardından polisi arayarak R.K.’yi yaraladığını ve kendisinin hastaneye geldiğini söylediği öğrenilirken, olaya ilgili soruşturma başlatıldı.