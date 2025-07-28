Kastamonu’da vatandaşları sigarayı bırakmaya teşik etmek amacıyla açılan stantta farkındalık oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen "Dumansız Türkiye" etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünce bir alışveriş merkezinde sigarayı bıraktırma standı açıldı. Açılan stantta sağlık personelleri tarafından sağlıklı hayat merkezleri ve sigarayı bırakma poliklinikleri hakkında bilgilendirme yapılarak, broşürler dağıtıldı. Stantta Dünya Hepatit Günü etkinlikleri çerçevesinde de kanser taramaları hakkında bilgilendirme yapılarak vatandaşlara broşürler dağıtıldı ve karbon monoksit ölçümü yapıldı. Açılan standı ziyaret eden Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, ekiplerle birlikte vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Dr. Yavuzyılmaz, "Dumansız hava sahasını istiyoruz, insanların en azından bulundukları ortamda, en azından pasif içici olmamaları için de kapalı alanlarda sigara içilmemesini önemsiyor ve denetliyoruz. Bu manada sigara bırakma poliklinikleriyle de sigara alışkanlığı olan vatandaşlarımızın sigaradan kurtulmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda Kastamonu’da iki tane sigara bırakma polikliniğimiz var. Bir tanesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanemizde bir diğeri de Merkez Toplum Sağlığı Merkezimizde bulunuyor. Burada sigara bırakma konusunda eğitim almış olan hekimlerimizin, standımıza gelen danışanlarımıza yardımcı olmaları, gerek terapiyle, gerek ilaç takviyesiyle bu zararlı alışkanlıktan kurtulmalarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Burada açtığımız stantta olduğu gibi bilgilendirme afişleriyle, broşürleriyle, vatandaşımıza bu konuda bilgi vermeye çalışıyoruz" dedi.

Açılan stantta Sağlık Hayat Merkezi hakkında da vatandaşlara bilgilendirmeler yaptıklarını söyleyen Dr. Yavuzyılmaz, "İnternet bağımlılığı, madde bağımlılığı gibi bağımlılıklar için bizim Toplum Sağlığı Merkezimizde sağlıklı hayat merkezimiz var. Orada psikologlarımız, fizyoterapistlerimiz, diyetisyenlerimiz, sosyal çalışma uzmanlarımız, bütün arkadaşlarımız hiçbir ücret talep etmeden vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyorlar. Bu şekilde sağlık danışmanlığı almak isteyen vatandaşlarımız da Merkez Toplum Sağlığındaki Sağlıklı Hayat Merkezimize bekliyoruz. Onların da sağlık adına hem okuryazarlıklarını hem de bilgi ve birikimlerini artırmak için biz, onlara yardımcı olmak için arkadaşlarımızla birlikte görev başındayız" diye konuştu.