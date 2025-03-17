Zonguldak’ta balıkçı Çağrı Eliyazıcı, Kozlu açıklarından avladıkları 10 ton balığı 50 liradan sattı. Eliyazıcı, kısa sürede ilgi gören balığın gelirinin ihtiyaç sahibi ailelere verileceğini söyledi.

Dün akşam saatlerinde 15 metrelik teknesiyle Kozlu açıklarında balık avlayan Çağrı Eliyazıcı, 9 kişilik personeli ile 10 ton istavrit ve mezgit avladı.

Balıkları köpük kutulara yerleştirerek satış noktasına getiren Eliyazıcı, tezgaha koyduğu balıkları kilosu 50 liradan sattı. Vatandaşlar 50 liraya balık satıldığını duyunca tezgaha akın etti.

Sattıkları balığın gelirini ihtiyaç sahibi ailelere vereceklerini ifade eden Eliyazıcı, "Teknemiz dün gece çok güzel balık tuttu. Ramazan ayı olduğundan dolayı da halkımıza böyle bir yardımda bulunmak istedik. Buradan gelecek olan geliri de ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız. İstavrit ve mezgit avladık 50 liradan da satıyoruz. Vatandaşın ilgisi de güzel Kilimli’den olsun merkezden olsun Kozlu’dan olsun vatandaşlar ilgi gösteriyor" diye konuştu.