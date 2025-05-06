Samsun’da polis bir av bayiinde yaptığı denetimde 8 bin 500 adet kayıt dışı tabanca fişeği ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir av bayiinde denetim yapıldı. Yapılan denetimde sisteme kaydı bulunmayan 8 bin 500 adet tabanca fişeği tespit edilerek el konuldu.

Olayla ilgili işyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.