Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca (TKDK) yürütülen IPARD Programı kapsamında, 2024 yılı içerisindeki 4 çağrı döneminde 50 proje başvurusunda 662 milyon 438 bin 163 TL uygun harcamaya karşılık 372 milyon 554 bin 927 TL hibe talebi olduğunu, incelemeleri tamamlanan projelerden uygun harcama tutarı 198 milyon 501 bin 160 TL, hibe tutarının ise 99 milyon 450 bin 344 TL olan 11 projeyle sözleşme imzalandığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yücel Bayram, Adana’da 1 Ocak 2024 yılı itibariyle faaliyetine başlayan TKDK’nın yıl içerisinde farklı sektör/alt sektörlerde 4 başvuru çağrı dönemine çıktığını, 2025 yılı çağrı ön takviminin de yayınlanmış olup, Haziran ayı itibariyle çağrı ilanlarına çıkılacağı söyledi. Yıl içerisindeki 4 çağrı döneminde toplam 50 proje başvurusu olduğunu belirten Başkan Yücel Bayram, "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması tedbirinde Haziran ayında proje teslimleri tamamlanmış, ilimizde 17 adet proje başvurusu olmuştur. İdari ve teknik incelemeler sonucu 9 proje sözleşme imzalamaya hak kazanmıştır. Meyve-sebze işleme/paketleme, soğuk hava deposu, süt ürünleri işleme ve zeytinyağı gibi farklı sektörlerde projeler sözleşme imzalamalarını müteakip yatırım uygulama aşamasına geçmeye başlamışlardır.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbirinde Eylül sonu itibariyle proje teslimleri tamamlanmıştır. Teslim alınan 22 projeden, Türkiye genelinde ilgili tedbirde açıklanan bütçe kaynağının üzerinde talep gelmesi sebebiyle, 10 tanesi incelemeye hak kazanmıştır. 2 adet proje sözleşme imzalamıştır.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbirinde ilimizden 6 adet proje başvurusu yapılmıştır. Bu projelerden 2’si büyükbaş besi, 3’ü büyükbaş süt hayvancılığı, 1’i küçükbaş besi projesidir. Puan sıralaması sonrası 2 proje incelemeye alınmıştır. İlgili projelerin incelemeleri devam etmektedir.

Açık alanda bitkisel üretim yapan işletmelere yönelik başvuru çağrı döneminde 5 adet proje başvurusu yapılmış olup, söz konusu projelerin puan sıralaması düşük olduğu için inceleme aşamasına geçememiştir.

4 çağrı döneminde 50 proje başvurusunda 662 milyon 438 bin 163 TL uygun harcamaya karşılık 372 milyon 554 bin 927 TL hibe talebi olmuştur. İncelemeleri tamamlanan projelerden uygun harcama tutarı 198 milyon 501 bin 160 TL, hibe tutarı 99 milyon 450 bin 344 TL olan 11 projeyle sözleşme imzalanmıştır" şeklinde konuştu.

Başkan Yücel Bayram, "2025 yılı hibe çağrıları kapsamında ise tahmini 75 proje başvurusu alınması, 260 milyon TL yatırım tutarına karşılık yaklaşık 130 milyon TL hibe desteği sağlanması hedeflenmektedir" dedi.