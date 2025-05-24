Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın KFG aracılığıyla açıklanacak yeni destek paketi konusundaki sözleri çok önemliydi. Bu destek, ülkemiz için üreten her KOBİ’nin elini güçlendirecektir" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevini de yürüten ATO Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde düzenlenen ‘TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’na katıldı. Baran, şurada ATO üyelerinin sorun ve taleplerini dile getirdi.

Konuşmasında, küresel ekonomideki gelişmelere değinen Baran, küresel piyasalardaki gümrük tarifeleri konusundaki geri adımların, yaşanan gerilimi hafiflettiğini ancak küresel ekonomide yavaşlama beklentisinin devam ettiğini söyledi.

"KOBİ’lerimize destek, daha fazla üretim, daha fazla ticaret, daha fazla ihracat ve istihdam demek"

Yatırım ve üretimin devamı için, yeni yatırımların devreye girmesi için faiz düzeyinin önemli olduğunun altını çizen Baran, "Reel sektörümüzün finansmana erişimini sağlaması, özellikle sermaye derinliği olmayan KOBİ’lerimiz için çok kritik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın KFG aracılığıyla açıklanacak yeni destek paketi konusundaki sözleri çok önemliydi. Reel sektörü desteklemeye yönelik hızla hayata geçirilen tedbirler, iş dünyası olarak motivasyonumuzu artırıyor. KOBİ’lerimize destek, daha fazla üretim, daha fazla ticaret, daha fazla ihracat ve istihdam demek. Bu destek, ülkemiz için üreten her KOBİ’nin elini güçlendirecektir. Cumhurbaşkanımıza ve ekonomi yönetimine teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Son yıllarda birçok iç ve dış şokla karşı karşıya kalan Türkiye ekonomisinin dirençli yapısı sayesinde büyümesini sürdürmeyi başardığına dikkat çeken Baran, "Bu başarıda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dış politika, siyasi ve ekonomik ilişkilerde elde edilen diplomasi başarısının, hükümetimizin güven ve istikrarı korumaya yönelik adımlarının ve reel sektörün dinamik yapısının rolü çok büyük. Enflasyonla mücadele sürecinin farklı nedenlerle uzaması bir miktar moralleri bozsa da, reel sektörümüzün azmi ve dinamik yapısıyla değişen şartlara uyum sağlayarak, bu süreci de birlik ve beraberlik içinde atlatacağımıza inanıyorum. Yaşanan küresel olumsuzluklara rağmen büyüme hedefinden vazgeçmeyerek, üretim, istihdam ve ihracatı artırarak, yola devam etmek arzusundayız. Hükümetimizin iş dünyamız ile istişare ederek hayata geçirdiği uygulamalar, vermiş olduğu destekler, bizlere güç veriyor" diye konuştu.

ATO üyelerinin gündemlerinde yer alan konu, sorun ve önerileri aktaran Baran’ın dile getirdiği başlıklar şunlar:

"Yurtdışına ihracat yapmak ve fuarlara katılmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek isteyen üyelerin vize sorununun çözümü noktasında kamu desteği, finansmana erişimde yaşanan güçlükler ve bankaların uyguladıkları faiz oranlarının yüksekliği, ticari kredi kartlarına uygulanan işlem kısıtlarının kaldırılması, vergide sadeleşmeye gidilerek tek oranlı bir KDV sistemine geçilmesi, reel sektörün nitelikli işgücü ihtiyacı ve nitelikli işgücü yetiştirilmesi için mesleki eğitime yönelik teşvik mekanizmalarının devreye alınması, konkordato müessesesinin yeniden düzenlenmesi, işçi-işveren davalarında, dava açma süresinin bir yıl ile sınırlandırılması, Perakende Kanunu çıkartılarak zincir marketler ve küçük işletmelerin rekabet şartlarının adil hale getirilmesi, bu işletmelerin kuruluş şartları, hangi ürünlerin satılacağı ve tatil günlerinin yasal düzenleme ile belirlenmesi, kamu desteklerinde esnaf ve tacir ayrımının ortadan kaldırılması, KDV iadeleri ve kamu alacaklarının ödenmesi".