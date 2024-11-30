Bursalı sanatçı Özgül Ercan Dengin, atları konu edindiği kişisel resim sergisini sanatseverlere sundu. Sergi, 19 Aralık’a kadar gezilebilecek.

Bursalı Sanatçı Özgül Ercan Dengin, ilk kişisel resim sergisini gösterime açtı.

Bademli’deki A Keramos Sanat Merkezi’nde açılışı yapılan sergiye Bursalı sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Serginin açılışında konuşan Özgül Ercan Dengin, "Sanat bizlere sadece güzellik sunmakla kalmaz. Aynı zamanda duygularımızı, düşüncelerimizi ve hayal gücümüzü ifade etmenin en güçlü yollarından biridir. Hayatım boyunca beni etkileyen ve büyüleyen atları bu sergide paylaşmak istedim. Atlar, yalnızca gücün, sevinç ve üzüntülerin, özgürlüğün, zerafetin simgesi değil, aynı zamanda insanlık tarihinde derin bir iz bırakmış kadim dostlarımızdır. Bir sanatçı olarak atların enerjisini ve ruhunu tuval üzerine taşımak benim için hem büyük bir tutku, hem de büyük bir sorumluluk oldu. Bu sergideki her bir eserde, onların duruşlarından ve gözlerindeki ifadeden ilham alarak, başta yağlı boya, akrilik boya ve çini olmak üzere sanatın birçok tekniğini kullandım. Umarım bu sergide yer alan her bir eser, sizi atların büyüleyici dünyasına doğru bir yolculuğa çıkarır ve size kendi özgürlüğünüzü hatırlatır" dedi.

"O iyi insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler"

Sergiyi "O iyi insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler" başlığıyla gösterime sunan Sanatçı Özgül Ercan Dengin, bu sergiyi açmasını en çok isteyen ve kendisini destekleyen kişinin hayatını kaybeden ablası olduğunu belirterek, "Ablam, canım ablam çok istiyordu. Bu sergiyi ona ithaf ediyorum" diyerek duygularını paylaştı.

Açılışı büyük ilgi gören resim sergisi, Bademli A Keramos Sanat Merkezi’nde 29 Kasım - 19 Aralık 2024 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.