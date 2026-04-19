Hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski futbolcusu, eski başkanı ve Trabzon Belediye Başkanı Atay Aktuğ için bordo-mavili kulüpte anma töreni düzenlendi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri idari binasında gerçekleştirilen törene; Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahattin Murat Yakın, Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor eski başkanı Ahmet Celal Ataman, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Teknik Direktör Fatih Tekke, futbolcular ve çok sayıda seveni katıldı.

Törende konuşan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 'Bugün kulübümüzde sporcu, kaptan ve başkan olarak hizmet etmiş Atay Aktuğ'u uğurlamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatı boyunca Trabzonspor'a ve bu şehre kattığı değerler asla unutulmayacaktır. İyi bir mühendis, iyi bir yönetici ve örnek bir insandı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza sabır diliyorum' dedi.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ise, 'Atay Aktuğ, üstlendiği görevlerin yanı sıra şehrin ve Trabzonspor'un ruhunu taşıyan, kulübün değerlerini yaşayan bir Trabzon beyefendisiydi. Futbolculuk döneminde aldığı sorumluluk, ardından yönetici ve başkan olarak yaptığı katkılar, onun Trabzonspor'a olan bağlılığının en açık göstergesidir. Başkanlığı döneminde kazanılan Türkiye Kupası, kulüp tarihimizde önemli bir yer tutmaktadır. Böyle bir değeri kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.

Törenin ardından dua edildi. Aktuğ'un cenazesi, ikindi namazını müteakip İskenderpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sülüklü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.