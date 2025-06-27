Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’a ilk gelişinin 106’ıncı yıl dönümü Hamidiye Millet Bahçesi’nde düzenlenen törenle kutlandı.

Milli Mücadele döneminde 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlayan yolculukta Erzurum Kongresi’ne giderken Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez Sivas’a geldiği tarih olan 27 Haziran 1919’un 99’uncu yıl dönümü için Hamidiye Millet Bahçesi’nde program düzenlendi. Tören Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ve Belediye Başkanı Adem Yılmaz anıta çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Vali Yılmaz Şimşek şeref defterini imzaladı.

"Sivas, Cumhuriyet’in filizlendiği önemli bir kenttir"

Törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, "Bazı şehirler vardır ki tarihin seyrini değiştirir. Sivas, yalnızca bir şehir değil; Türk milletinin bağımsızlık destanının yazıldığı, Cumhuriyet’in filizlendiği önemli bir kenttir. Vatanın dört bir yanından gelen cesur delegeler burada bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmış, milletimizin istiklaline ve istikbaline yön vermiştir. Bu şehirde yankılanan ‘Ya İstiklal, Ya Ölüm’ haykırışı ise yalnızca bir dirilişin değil, aynı zamanda yeni bir devletin doğuşunun müjdecisi olmuştur. Bu anlamlı günde Türk İstiklal ve Cumhuriyeti’ne sahip çıkmayı kutsal bir görev kabul ediyor, zat-ı alinizi ve milli mücadelenin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Törene, askeri personel, emniyet personeli, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.