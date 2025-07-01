Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzincan’a gelişinin 106’ncı yıl dönümü törenle kutlandı.

Yıl dönümü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, ellerinde Türk bayrağı ile Ergan Kavşağı’ndan belediye binası önündeki Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü.

Burada anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, törende yaptığı konuşmada, bugünün, yalnızca bir ziyaretin yıl dönümü değil, aynı zamanda tarihe ışık tutan bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Törene, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.