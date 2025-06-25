Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Erdek’e gelişinin 87. yıldönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

24 Haziran 1938 tarihinde Erdek’i ziyaret eden Atatürk’ün anısına Erdek Limanı’nda gerçekleştirilen programa; Erdek Deniz Üs ve Garnizon Komutanı Dz. Alb. Ufuk Kartalkayası, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk’ün kendi sesinden "Gençliğe Hitabe" ve ardından "Gençliğin Ata’ya Cevabı"nın konuşması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, tekne korteji eşliğinde denize çelenk bırakıldı. Çelengin denize bırakılmasının ardından denizciler tarafından Ata’ya saygı turu gerçekleştirildi.