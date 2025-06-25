Mersin’in merkez ilçesi Akdeniz’de, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmeleri amacıyla ibadethanelerde yürütülen temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mobil İbadethane Temizlik Ekibi, ilçe genelindeki cami, mescit, kilise, cem evi, türbe ve ziyaret yerlerinde hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Son teknoloji araç ve ekipmanlarla donatılan ekipler, vatandaşların ibadetlerini daha nezih bir ortamda gerçekleştirmeleri için yoğun mesai harcıyor.

Ekipler, belirlenen planlama doğrultusunda 114 cami, 45 mescit, 2 kilise, 1 cem evi ile türbe ve ziyaretlerin temizliğini düzenli aralıklarla yapıyor. Son olarak Nusratiye Camii, Mağribi Camii, Abdullah Dengiz Camii, Akel Camii, Hasırcı Camii, Gıda Toptancılar Sitesi Camii, Yukarı Burhan Mahallesi Merkez Camii, Fatih Camii ve Şükrü Ekim Mescidinde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Halılar yıkanırken, genel temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri titizlikle uygulandı.

Akdeniz Belediyesi yetkilileri, tüm ibadethanelerin belirlenen program doğrultusunda aynı titizlikle temizlenmeye devam edeceğini vurguladı.