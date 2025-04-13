Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’in Aliağa ilçesine gelişinin 91’inci yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı.

Aliağa Belediyesi tarafından Atatürk Hatıra Köşesi’nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Kutlama programında ilk konuşmayı Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Aliağa Şube Başkanı Erol Çetinkaya yaptı. Çetinkaya, "Atatürk’ün Aliağa’ya gelişi 30 yıla yakın bir zamandır aynı yer ve saatte kutlanmaktadır. Bu kutlamalar eminim ki bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Aliağa halkı olarak şundan gurur duymalıyız, 91 yıl önce bir köy dahi olmayan Aliağa, bugün Türkiye’nin sayılı ilçelerinden biri haline gelmiştir. Bu büyük bir dönüşüm ve gelişimdir. Tüm ülkemizde de sağlanmasını dilerim" dedi.

"Bugün Aliağa’nın bayramı"

Aliağa Kent Belleği’nde katkıları olan ADD Yönetim Kurulu Üyesi Selim Erkmen ise, "Bugün Aliağa’nın bayramı. Atatürk 91 yıl önce Aliağa’dan geçti ve Aliağa halkı onu coşkuyla karşıladı. Ne mutlu ki ben onu canlı gören kişilerle tanıştım ve anılarını dinledim. Atatürk ilk olarak Bergama Şose’sine uğradı, daha sonra Atatürk İlkokulu’nda, o dönemki adıyla Aliağa İlk Mektebi’nde öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılandı. Atatürk’ün Aliağa’da üçüncü durağı ise İskele Meydanı dediğimiz yer. Orada durup Kaptan Restoran’ın önünde balıkçılarla sohbet etti. Bu seyahatin amacı devrimlerin halk arasında yerleşip yerleşmediğini görmek ve askeri birlikleri denetlemekti" ifadelerini kullandı.

Konuşmalar, Araştırmacı Eğitimci Yazar Cevat Yıldırım, Atatürk’ün Aliağa’ya gelişi hakkındaki hatıralarından ve dönemin önemli kişilerinden bahsetmesiyle devam etti. Aliağa’nın yerel şairi Bahri Ar ’Atatürk’üm Neredesin’ isimli şiirini okudu. Kutlama programı, halk oyunları yarışmasında İzmir birincisi seçilen Aliağa Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisiyle sona erdi.

Programa Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk, ADD Aliağa Şubesi Başkanı Erol Çetinkaya, ADD yönetim kurulu ve üyeleri, Eğitimci Yazar Cevat Yıldırım, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.