Atatürk Üniversitesi, uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmek amacıyla Amerika Birleşik Devletlerinde Atatürk Üniversitesi’ne özel düzenlenen önemli bir toplantıya katılacak. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başkanlığındaki seçkin bir heyet, 9 Mayıs 2025 Cuma günü saat 15.30’da (Boston saatiyle) Boston Üniversitesi Fotonik Merkezinde düzenlenecek etkinlikte yer alacak.

Harvard Üniversitesi, MIT ve Boston Üniversiteleri başta olmak üzere çok sayıda akademisyen ve doktora öğrencisinin yer alacağı etkinlikte 100’ü aşkın katılımcının bulunması bekleniyor. Toplantının temel amacı ise Atatürk Üniversitesi tarafından hayata geçirilecek yeni burs ve akademik iş birliği programının tanıtımı olacak. Program kapsamında mühendislik, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında ABD’de doktora yapmak isteyen öğrencilere burs imkânı sağlanacak. Ayrıca araştırmacıların, en az üç ay süreyle ABD’de bilimsel eğitim ve akademik değişim programlarına katılmaları hedefleniyor.

Atatürk Üniversitesi, bu program sayesinde ABD genelindeki üniversiteler, fakülteler ve araştırma laboratuvarlarıyla doğrudan bağlantılar kurarak, araştırmacılara ev sahipliği yapabilecek kurumlarla ilişkiler geliştirmeyi amaçlıyor.

Boston, Massachusetts başta olmak üzere farklı eyaletlerden akademisyenlerin de davetli olduğu toplantı hibrit formatta online olarak düzenlenecek ve geniş bir katılım imkânı sunacak. Boston Üniversitesindeki bu buluşmayla birlikte iki ülke arasında bilimsel iş birliğinin güçlenmesi ve geleceğe dönük ortak projelerin temellerinin atılması bekleniyor.