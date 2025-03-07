Bakırköy Atatürk Havalimanı Trafo Merkezi’nde elektrik işçisi çalışma yaptığı sırada yaşanan patlama sonucu ağır yaralandı.

Bakırköy Atatürk Havalimanı trafo merkezinde öğle saatlerinde yapılan çalışma sırasında patlama meydana geldi. Olayda Sabri Eraslan’ın isimli işçi ağır yaralandı. Çalışma arkadaşlarının yaralandığını gören işçiler, durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kalbi duran Eraslan’ın ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından talihsiz işçi ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.