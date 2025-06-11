Ataşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve ilçede yaşayan üniversite öğrencileri için ücretsiz "Çamaşırhane" hizmetini hayata geçirdi.

Ataşehir Belediyesi, Çamaşırhane hizmeti ile ekonomik zorluklar yaşayan bireylerin hijyen ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olacak. Temizliğin; sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda insanca yaşamın temel haklarından biri olduğu fikrinden hareket eden Ataşehir Belediyesi, bu doğrultuda sosyal adaleti ve dayanışmayı güçlendirecek projeler üretmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların ve üniversite öğrencilerinin günlük yaşamını kolaylaştıracak ve sosyal dayanışmayı büyütecek yeni bir hizmeti daha hayata geçiren Ataşehir Belediyesi; hizmete aldığı çamaşırhaneyle hijyen şartlarına uygun, konforlu bir temizlik alanı sunuyor.

Tam donanımlı 14 adet yıkama ve kurutma makineleriyle kurulan çamaşırhane, hizmetlerini ücretsiz olarak sağlayacak. Örnek Mahallesi Semerkant Caddesi Ebrar Sokak adresinde hizmet verecek çamaşırhanenin açılışı, 12 Haziran Perşembe günü saat 14.00’de yapılacak.