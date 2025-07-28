Samsun’un Atakum Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 3x3 Basketbol Turnuvası, adrenalin dolu anlara sahne oldu.

Atakum Belediyesinin ev sahipliği yaptığı 3x3 Basketbol Turnuvası, Banda Aceh Parkı’nda gerçekleştirildi. Heyecanlı ve eğlenceli anlara sahne olan turnuvada Kör Kesişler Takımı şampiyonluk kupasını kaldırdı. ’Atatürk’ün Şehri Spor Yapıyor’ sloganıyla düzenlenen turnuvaya, 18 yaş üstü gençlerden oluşan 30 takım katıldı. 3 gün süren turnuva, takımların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Oyuncular sahada büyük efor sarf ederken, taraftarlar da tezahüratları ile takımlarına destek oldular.

Turnuvaya katılan gençler, organizasyon için Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’e teşekkür ederek yeni turnuvalar beklediklerini söylediler.

Sporcularla bir araya gelen Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, oyuncularla bir süre basketbol oynadı. Burada açıklamalarda bulunan Yıldız, "Gençlerimizin sokaktan, kötü alışkanlıklarından kurtulmalarında salon sporlarının önemi çok büyüktür. Salon sporları oyuncu ve seyirci açısından bambaşka sporlardır. Biliyorsunuz bizim Türkiye birinci liginde oynayan bir kadın hentbol takımımız, Türkiye ikinci ligine bu sene çıkan bir voleybol takımımız ve Türkiye üçüncü liginde oynayan bir basketbol takımımız var. Üç tane çok güzide, profesyonel anlamda oynayan takımımız bulunuyor. 19 Mayıs Üniversitesi ile Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi’nin yanında olan spor salonunu ortak kullanım noktasında, 4-5 yıllığına protokol imzaladık. Önümüzdeki sezon hentbol, voleybol ve basketbol maçlarımızı burada gerçekleştireceğiz ve sonraki yıllarda devam edeceğiz. Bu arada bir spor salonu da yaparız, diye düşünüyorum" dedi.