Ege Telgraf TV’de “Ege Spor” programına konuk olan Arzu ve Adnan Yahşi, oğulları Ata Yahşi anısına kurulan Ata Yahşi Atletizm Kulübü’nün İzmir erkek atletizminde 25 yıllık boşluğu doldurduğunu anlattı. Kulüp, süper lige yükselmeyi hedefliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'de sporcu yetiştirmenin yanı sıra gençlerin özgüven, disiplin ve ekip çalışması becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Ata Yahşi Atletizm Kulübü, İzmir’i ulusal yarışmalarda temsil ederken, süper lige yükselme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Beden Eğitimi öğretmenleri ve Milli Takım antrenörleri Arzu ve Adnan Yahşi, Ege Telgraf TV’de Yunus Karakaya ve Nuri Adıgüzel’in sunduğu “Ege Spor” programında, 2022’de trafik kazasında kaybettikleri oğulları Ata Yahşi adına kurdukları Ata Yahşi Atletizm Kulübü’nün başarılarını paylaştı.

İzmir’de 25 yıldır erkek atletizminde temsil eksikliği olduğunu belirten antrenör Adnan Yahşi, kulübün bu boşluğu doldurarak süper lige yükselme hedefiyle mücadele ettiğini söyledi.

Antrenör Arzu Yahşi ise, “Oğlumuzun disiplinli ve çalışkan ruhunu yaşatmak, genç sporcuların hayallerine destek olmak bizim için çok kıymetli” diye konuştu.