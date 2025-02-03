Fenerbahçe’nin iki eski teknik direktörü İsmail Kartal ile Jorge Jesus, Asya futbolunun en prestijli turnuvası olan Asya Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya gelecek.

İran’ın en önemli kulüplerinden Persepolis’te göreve başlayan İsmail Kartal, Al Hilal ile geçtiğimiz sezonu Pro Lig şampiyonu olarak tamamlayan Jorge Jesus ile kozlarını paylaşacak. Asya Şampiyonlar Ligi Elite’de 6 puanla 6. sırada yer alan, son olarak Serdar Dursun’u da kadrosuna katan Persepolis ile 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Hilal’in karşı karşıya geleceği karşılaşma yarın saat 21.00’de Spor Smart ve D-Smart GO’da yayınlanacak.