Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Kepez ilçesinde altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Yaklaşık 345 milyon TL maliyetle hayata geçirilen proje ile ilçenin içme suyu altyapısı baştan sona yenileniyor.

Kepez’de içme suyu hatlarının modernizasyonu devam ediyor.

ASAT ekipleri, proje kapsamında bölgede yaklaşık 10 km uzunluğunda 400 ve 500 mm çapında düktil içme suyu isale hattı, 65 km muhtelif çaplarda polietilen şebeke hattı, 60 km muhtelif çaplarda O-PVC şebeke hattı ve bunlara ait abone bağlantılarının yenilenmesi gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar planlanan işlerin yaklaşık yüzde 75’ini tamamlayan ASAT ekipleri, hattın geri kalan kısmını Ekim ayı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

"Kepez’in içme suyu altyapısı güçleniyor"

İçme suyunda çözümler üreten ASAT, proje ile Kepez ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendiriyor. Yatırım kapsamında, bölgedeki artan nüfus ve su ihtiyacına cevap verecek altyapı sistemleri oluşturuluyor.